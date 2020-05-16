Власти Италии приняли решение открыть границы с 3 июня

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16.05.2020, 11:54, Новости дня

В Италии с 3 июня будут разрешены поездки между регионами. Кроме того, будет снят запрет на въезд в страну и выезд из нее в страны Европейского союза, Шенгенской зоны, включая Швейцарию и Монако. Такое решение приняло правительство страны, сообщает издание La Reppublica.

Для тех, кто пересекает границу, больше не будет обязательного карантина на 14 дней.

С 18 мая в стране перестанут действовать ограничения на передвижение в пределах одного региона.

Возобновить действие ограничительных мер власти регионов смогут в случае новой вспышки коронавирусной инфекции.

Ограничения могут остаться в силе для въезжающих из тех стран или регионов, где существует высокий риск заражения коронавирусом.

Все внешние европейские границы будут закрытыми по крайней мере до 15 июня. В середине следующего месяца Европейская комиссия решит, продлевать или отменять блокирование границ.

С 10 марта в Италии действовали строгие карантинные меры в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Власти закрыли учебные заведения, запретили массовые собрания и призвали граждан не выходить на улицу. В городах работали только продуктовые магазины, аптеки, АЗС, газетные и табачные киоски.

Жителям было разрешено посещать только магазины, которые находятся вблизи их дома, и только в том муниципалитете, в котором человек зарегистрирован.

После этого власти уже дважды отменяли некоторые ограничения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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