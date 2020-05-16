Дочь русского богатыря Владимира Турчинского поделилась архивными снимками отца

16.05.2020, 11:53, Разное

Владимир Турчинский ушёл из жизни 11 лет назад, однако фанаты до сих пор не потеряли интерес к личности русского богатыря. Сегодня дочь известного спортсмена Ксения Турчинская-младшая опубликовала в Instagram-аккаунте архивные снимки отца.

Опубликованные фото вызвали бурные обсуждения фолловеров, снимки, которыми гордится семья рекордсмена в силовых видах спорта, были сделаны в далёком 1996 году во время поездки Владимира Турчинского в Австралию. Через год русский богатырь женился на маме Ксении, с которой прожил в счастливом браке почти 12 лет. Ирина Турчинская, снискавшая популярность как фитнес-гуру, тяжело пережила смерть любимого супруга: «Читала книги по квантовой физике, индийской философии, ведь в Индии по-другому смотрят на уход человека из жизни». Вдова вспоминает, что с близкими людьми всё время плакала, а от незнакомых закрывалась «маской»: не показывала чужим свою боль. Дочь спортсмена Ксения Турчинова вспоминает, что держалась молодцом, старалась занять себя делами, чтобы не думать о плохом. Она говорит, что в такой ситуации не помогут ни тренингы, ни религия, а только время и работа.

Фанаты отметили, что экс-президент Всероссийской федерации силового экстрима был примером для многих начинающих тяжеловесов. Многие в комментариях написали, что Владимир Турчинский – красавец и его спортивные выступления всегда смотрели с особым интересом.