Мнение: Так или иначе

16.05.2020, 11:42, Разное

Истекающий договор о транзите газа через Польшу по трубопроводу "Ямал — Европа" продлевать не будут, заявил представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в комментарии Reuters. Соглашение прекращает действовать 18 мая. При этом, как подчеркнули в компании, российское голубое топливо все равно так или иначе будет проходить транзитом через польскую территорию.

С юридической точки зрения "так или иначе" звучит крайне корректно и очень грамотно, именно эта формулировка всегда применяется во всех контрактах и обязывающих документах. Ещё её можно заменить на "как-нибудь" или вообще на традиционное "авось". В реальности же эта формулировка означает лишь то, что Газпром попросту теряет управляемость событиями и процессами, переходя на текущее рефлексивное реагирование.

Новые правила ЕС позволяют обеспечивать транзит углеводородов без заключения долгосрочных контрактов через бронирование транзитных мощностей. Есть труба – ее мощность выставляется на аукцион по принципу: не хочешь – не бери. В этом смысле "как-нибудь" и означает, что Газпром теперь будет бронировать мощности, исходя из заявок своих потребителей в Европе. Казалось бы – все хорошо. Однако есть нюанс.

Система долгосрочных контрактов имеет смысл, защищая интересы как покупателя, так и продавца. Сезонный фактор плюс климатические колебания создают в вопросах поставки топлива некоторую неопределенность, которая сглаживается на длинном временном отрезке с помощью специального "демпфера" – подземных газовых хранилищ. Если зима суровая – то недостаток объемов газа в трубе компенсируется газом из хранилищ, если теплая – излишек закачивается в хранилища. При этом контрактные объемы остаются неизменными, что позволяет поставщику планировать добычу газа на достаточно длительный период. Учитывая специфичность агрегатного состояния товара, это защищает интересы и покупателя, и продавца.

Новый аукционный принцип бронирования мощностей работает с более короткими временными отрезками, приближая рынок трубопроводного газа к принципам спотового рынка – рынка разовых контрактов. На этом рынке однозначно доминирует покупатель. Однако такой принцип торговли начинает предъявлять к продавцу гораздо более высокие требования, так как однозначно выводит его из предыдущей зоны комфорта, когда он на десятилетие вперед мог планировать свою деятельность, включая инвестиционную и разведывательную. Новые принципы торговли сужают горизонты планирования, требуя новых технологий управления как торговлей, так и производственной деятельностью.

В этом смысле позиции Газпрома, безусловно, ухудшаются – рассчитывать на то, что руководство компании, которое последовательно разваливало ее бездарными управленческими решениями, демонстрировало вопиющую невежественность в вопросах не только стратегического, но и оперативного управления, в общем, предполагать, что оно достойно встретит новые правила и условия, просто нелепо. Достаточно вспомнить украинский контракт, заключенный крайне вынужденно в конце 19 года, и по которому за 4 прошедших месяца ни разу не были выбраны законтрактованные объемы, из-за чего Газпром фактически платит двойную цену за транзит.

При этом общее положение дел для Гапрома последовательно и весьма динамично ухудшается. Безусловно, есть вполне объективные причины, вызванные переполнением газового рынка и внезапной эпидемией, более похожей на короткую мировую войну. Но значительную долю катастрофы, в которую попал Газпром, ему, безусловно, "привезло" его собственное руководство плюс политическое руководство страны. Менеджеры Газпрома – банальные бездари, провалившие все стратегическое планирование. Руководство России – чудовищные политические дилетанты, вознамерившиеся диктовать условия более развитым и мощным "партнерам" с помощью газового шантажа. Эти субъективные факторы в конечном итоге привели к необоснованным тратам, часть из которых носит явно коррупционный характер (это и украинские контракты с бесчисленными "ухоронками" серых схем, это и строительство обходных маршрутов вокруг Украины, которые по сути, лопнули и провалились). Бездарное руководство привело к тому, что на украинском направлении были потеряны примерно 200 миллиардов долларов (в свое время Медведев, будучи президентом, озвучил эту сумму, которая в том или ином виде была передана украинскому руководству в качестве безвозмездной "помощи" – по сути, 10 миллиардов долларов в год). Строительство Потоков – это еще примерно 100 миллиардов долларов, фактически зарытых в землю, так как теперь даже имеющиеся "старые" мощности не задействованы полностью – скажем, Голубой поток, подающий газ в Турцию, работал в штатном режиме (16 млрд кубометров в год) очень короткое время, а теперь постоянно закрывается на "профилактику", которая более всего выглядит как нежелание Турции выбирать контрактные объемы.

В общем, для Газпрома складывающееся положение дел выгляди все хуже. Любая крупная компания, выбросив на ветер 300 миллиардов долларов (а по факту, конечно, гораздо больше) будет выглядеть весьма нездорово. Газпром объективно не способен работать в конкурентных условиях. Его управление недостаточно квалифицировано, а политическая составляющая в деятельности компании избыточно велика. Неудивительно, что финансовые показатели "национального достояния" пикируют, и к концу нынешнего года при дыре в бюджете в 10 миллиардов долларов неизбежно встанет вопрос либо о помощи со стороны государства (что проблему не решит, а лишь заткнет на время дыру, которая снова начнет расползаться), либо о полной смене руководства компании (что тоже сомнительно, так как Газпром и Роснефть являются базовыми ресурсными полянами петербуржской гангстерской группировки, захватившей власть в начале нулевых), либо о той или иной форме банкротства Газпрома. Возможно, речь пойдет о разделе компании на несколько. Но в любом случае должен быть решен вопрос о долгах, которые можно выплатить либо через бюджетные вливание (а денег в бюджете на спасение всех друзей Путина просто нет), либо через передачу акций Газпрома кредиторам, а значит – "национальное достояние" по факту перестанет им быть.

В любом случае Россия теряет свою газовую отрасль. Этот процесс не самый быстрый и не одномоментный, но теперь тренд вполне очевиден. Путинские друзья, будучи полными профанами и дилетантами во всем, привели одну из крупнейших отраслей страны к тотальному краху. Теперь остается лишь оформить это юридически. Причем не "как-то" и "кое-как", а документально и вполне однозначно.