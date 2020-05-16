Глава UFC сдал тест на коронавирус

16.05.2020, 11:31, Новости дня

Президент UFC Дэйна Уайт в третий раз сдал анализ на COVID-19. Тест снова оказался отрицательным.

Дэйна Уайт сообщил о том, что в третий раз проверился на коронавирус. Третий тест также не выявил у главы UFC инфицирования. Никаких симптомов болезни у Уайта также не выявлено.

Уайт также заявил, что пока не высылал Хабибу Нурмагомедову контракт на бой с Джастином Гэтжи. Это связано с болезнью отца российского бойца. Президент UFC сказал, что не захотел беспокоить Хабиба в столь непростой момент.