Глава UFC сдал тест на коронавирус

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16.05.2020, 11:31, Новости дня

Президент UFC Дэйна Уайт в третий раз сдал анализ на COVID-19. Тест снова оказался отрицательным.

Дэйна Уайт сообщил о том, что в третий раз проверился на коронавирус. Третий тест также не выявил у главы UFC инфицирования. Никаких симптомов болезни у Уайта также не выявлено.

Уайт также заявил, что пока не высылал Хабибу Нурмагомедову контракт на бой с Джастином Гэтжи. Это связано с болезнью отца российского бойца. Президент UFC сказал, что не захотел беспокоить Хабиба в столь непростой момент.



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