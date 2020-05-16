 

В Орле неизвестные вандалы уничтожили недавно высаженный “Сад Победы”

16.05.2020, 11:31, Новости дня

Неизвестные уничтожили "Сад Победы", который высадили на свободном поле жители микрорайона Лужки. 50 саженцев липы были символом благодарности потомков. Теперь их осталось 4. В региональной полиции начали расследование.

Небольшой Сад — 50 саженцев липы, активные жители микрорайона Лужки посадили 3 мая. У каждого дерева было имя — в честь предков, защищавших Родину в Великую Отечественную войну. Но практически сразу после прошедшего Дня Победы активистам сообщили, что их сад уничтожен.

Неизвестные украли 46 из полусотни саженцев. Активисты случившееся называют вандализмом, и надругательством над памятью о тех, кто ковал Великую Победу — потому как именно 75-летие их бессмертного подвига сад и должен был увековечить.

Свои действия, как утверждают активисты, они согласовали с властями и местными жителями. И большинство одобрили идею, и поблагодарили инициаторов. Но нашлись и недовольные — свои претензии они объясняли аллергией. О том, что сад уничтожен, его создатели узнали пару дней назад.

К выяснению обстоятельств случившегося уже подключились полицейские.

Оставят ли идею по созданию Сада Памяти — активисты ещё не решили. Из-за случившегося, как они признаются, руки опустились. Но с другой стороны — сдаваться тоже нельзя. Потому они не отрицают, что сад памяти здесь всё-таки может появиться. Правда теперь не липовый, а скорее всего, плодовый.



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