Мнение: Почему Америка пришла в итоге к успеху

16.05.2020, 11:25, Разное

Мы смеёмся над глупыми американцами, однако главной сверхдержавой XX века Соединённые Штаты стали отнюдь не случайно. Напомню две показательных истории из нашего прошлого.

1. Когда Пётр I привёз в Россию картошку, крестьяне вначале полностью игнорировали незнакомый овощ, не желая отказываться от привычных репы и редьки. Тогда Пётр пошёл на хитрость — начал ставить на картофельных полях слабую охрану, чтобы крестьяне поняли, что картошку можно украсть. План отчасти сработал — «халявную» картошку воровали и, естественно, сажали у себя.

Вместе с тем даже через полтора века, при Николае I, в России оставались деревни, где картофель не выращивали из принципиальных соображений, считая корнеплод опасной заморской диковинкой. Попытки государства победить голод путём посадок картошки приводили к масштабным картофельным бунтам: в протестах принимали участие сотни тысяч человек.

2. В 1861 году американская компания «Вестерн Юнион» проложила телеграф через всю страну, соединив тем самым два побережья США. Через два дня после того, как по телеграфу прошла первая телеграмма, курьерская почтовая служба «Пони Экспресс» вынуждена была закрыться — она доставляла почту на лошадях, и не могла конкурировать с телеграфом ни по цене, ни по скорости.

Специального указа Конгресса о закрытии частной компании не было — «Пони Экспресс» просто не выдержала конкуренции. Один из её курьеров, Буффало Билл, стал позже создателем привычных нам образов Дикого Запада: с ковбоями, индейцами и прочим антуражем вестернов.

На днях я читал историю про даму, которая устраивалась в районную библиотеку. «Не знаю, чем вы будете у нас заниматься», — сказали ей в отделе кадров, — «читателей нет». Современные технологии уже лет 10 как сделали районные библиотеки устаревшими, однако инерция мышления и копирайт-грабители, будут, вероятно, поддерживать их существование ещё очень долго.

Чтобы избежать ненужных дискуссий в комментариях: я понимаю, зачем нужны большие научные библиотеки со старыми неоцифрованными книгами, я сам ими изредка пользуюсь. Мне непонятен смысл именно районных библиотек, сотрудники которых сейчас большую часть времени заняты тем, что сами придумывают себе какие-нибудь развлечения.

Периодически приходится слышать: «как хорошо было раньше, когда у нас не закрывались заводы». С одной стороны, стабильность — это и вправду здорово. С другой стороны, принципиальный отказ от закрытия морально-устаревших производств ведёт к отставанию. На излёте СССР у нас были заводы, работающие ещё на дореволюционных станках.

Понятно, что и в Америке полно проблем. Так, когда Советский Союз уже запустил Юрия Гагарина в космос, американцы всё ещё не могли решиться запустить негров в автобусы. Для сравнения, ни в СССР, ни в Российской Империи сколько-нибудь заметной дискриминации негров не было никогда, даже в рюриковские времена.

Любовь к экспериментам также не всегда идёт на пользу. К примеру, многие американцы пьют сейчас вместо алкоголя «листерин», средство для полоскания рта. Получается дешевле, чем обычное спиртное, хоть и с некоторыми неприятными побочками. Пожалуй, Америка была бы здоровее, если бы экономные экспериментаторы пили вместо «листерина» более традиционные напитки:

https://spoonuniversity.com/lifestyle/can-you-get-drunk-by-drinking-listerine

Вместе с тем одна из главных причин прошлых успехов США — готовность экспериментировать и моментально внедрять в жизнь новые технологии, открытые в ходе таких экспериментов.