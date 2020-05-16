 

Рогозин отреагировал на слова Трампа о «супер-пупер-ракете»

16.05.2020, 11:16, Новости дня

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал анонсированную в США разработку «супер-пупер-ракеты», скорость которой в 17 раз превышает скорость звука.

Рогозин отреагировал на соответствующее заявление американского лидера Дональда Трампа шуткой в Twitter: «Нет, ну против «супер-пупер-ракеты» нам ловить нечего. Сдаемся!».

Напомним, Трамп заявил, что США занимаются разработкой ракеты, которая будет в 17 раз быстрее, чем все существующие на сегодняшний день аналоги. Он назвал ее «супер-пупер-ракетой». Предположительно, Трамп говорил об AGM-183A.

Американцы сочли, что подобранное Трампом описание ракеты похоже на название «детского спецменю для завтрака» в придорожном кафе.



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