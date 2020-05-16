В РФ зафиксировано минимальное с 1 мая число заразившихся коронавирусом за сутки

16.05.2020, 11:08, Новости дня

Число выявленных пациентов с коронавирусом в РФ за сутки возросло на 9 тыс. 200, что стало самым низким показателем с 1 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

1 мая штаб сообщал, что за сутки коронавирус выявили у 9 тыс. 623 человек. Из данных штаба за субботу следует, что суточный рост снизился с 4,2% до 3,5%, что стало самым низким значением с начала вспышки заболевания, передает ТАСС.

Новые 3 тыс. 505 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице 138 тыс. 969 инфицированных. Суточный рост в столице составил 2,6% против 3,6% днем ранее. Число выявленных за сутки случаев в Москве стало самым низким с 30 апреля.

Также 937 новых случаев выявлено в Московской области, 525 – в Санкт-Петербурге, 229 – в Нижегородской области, 112 – в Ростовской области, 107 – в Саратовской, 105 – в Свердловской и 101 – в Тульской областях.

Кроме того, в 48 регионах число вирус-положительных пациентов превысило 1 тыс. человек, в субботу превышение зафиксировано в Пензенской области и Ханты-Мансийском автономном округе.

Число вылечившихся пациентов с коронавирусом в РФ возросло до 63 тыс. 166, за сутки выписали еще 4 тыс. 940 человек. Доля уже выздоровевших возросла с 22,1% до 23,2%.

В Москве выписали 1 тыс. 470 человек, в Подмосковье – 256, в Мурманской области – 248, в Краснодарском крае – 160, в Северной Осетии – 115, в Санкт-Петербурге – 104. В Нижегородской области вылечились 103 пациента, в Татарстане – 102.

Число летальных исходов возросло до 2 тыс. 537. За сутки умерли 119 человек – на шесть больше, чем днем ранее. В Москве умерли 74 человека, в Подмосковье – девять, в Санкт-Петербурге – шесть. Еще в 22 регионах зафиксировано от одного до трех летальных исходов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.