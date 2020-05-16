Стритрейсеры устроили нелегальные гонки в Коммунарке
16.05.2020, 11:08, Новости дня
Полиция устанавливает водителей, участвовавших в нелегальных гонках в районе Коммунарка в Новой Москве.
«Сотрудники полиции изучают видео, размещенное в сети интернет. Устанавливаются водители, принимавшие участие в несанкционированном мероприятии и его организаторы», – приводит РИА «Новости» слова начальника пресс-службы столичного главка МВД Владимира Васенина.
Отметим, что ранее в Telegram-каналах появилось видео, как стритрейсеры устроили гонки на проезжей части в районе Коммунарки. В полицию обратились водители автобусов, которые не могли проехать по маршруту.
По словам Васенина, нарушители в случае установления вины будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.
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