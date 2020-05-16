 

Больше 270 тысяч зараженных: свежие цифры по коронавирусу в России

16.05.2020, 11:06, Разное

За истекшие сутки выявлено 9 200 новых случаев коронавируса в России. Общее число заболевших COVID-19 в нашей стране составило 272 043 человека.

По-прежнему наибольшее число зараженных фиксируется в столице: за сутки коронавирус в Москве выявлен у 3 505 человек. Тем не менее динамика распространения эпидемии продолжает снижаться – до этого в течение около двух недель в городе фиксировалось около пяти тысяч заболевших ежесуточно.

На втором месте по выявленным случаям находится Московская область – 937 новых больных коронавирусом за сутки. В Санкт-Петербурге зафиксировано 525 новых случаев.


Динамика распространения коронавируса в России пошла на спад. Накануне в нашей стране было зафиксировано 10 598 случаев заболевания COVID-19. По словам главы Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой, эпидемия вышла на долгожданное плато.

Ранее президент Владимир Путин утвердил новые меры по борьбе с коронавирусом в России. Одно из основных поручений касается режима самоизоляции в регионах. Продление карарнтина целесообразно для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, отметил глава государства.

Также Путин поручил нарастить количество тестов на коронавирус. Региональные власти должны проконтролировать смягчение карантина на местах. До 20 мая чиновникам поручено предоставить отчеты о принятых мерах.

Напомним, что режим нерабочих дней из-за коронавируса в России закончен с 12 мая. Большинство регионов ослабили карантин: открылись небольшие магазины, парикмахерские, салоны красоты, разрешены прогулки. Но ряд субъектов с большим количеством заболевших COVID-19, включая Москву и область, не спешат отменять ограничительные меры.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 15 Апр 2020 в 9:10 PDT



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