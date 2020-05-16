Волонтеры ВСКС высадили больше 52 тыс. сеянцев сосны в Забайкалье

16.05.2020, 10:48, Новости дня

Волонтеры «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» (ВСКС) высадили 52,5 тыс. сеянцев сосны на площади 13,1 гектаров на месте пожаров прошлых лет в Забайкальском крае.

Добровольцы продолжают заниматься лесовосстановлением совместно с работниками лесничеств в Читинском районе недалеко от села Сивяково, где выгорело 70 гектаров леса, указывается в сообщении на сайте ВСКС.

«Это мой родной край, как я могу остаться в стороне? Ежегодно Забайкалье страдает от природных пожаров. Выгорают леса, и я считаю, очень важно высаживать новые деревья. Это меньшее, что мы можем сделать, чтобы помочь нашей земле», – считает доброволец Забайкальского ВСКС Алина Яковлева.

Посадка деревьев в регионе возможна только до конца мая – в летнее время молодые деревца наберутся сил, приживутся на новом месте и подготовятся к наступлению зимы. В данный момент большинство сотрудников лесничеств занимаются тушением пожаров, и для посадки сеянцев не хватает рук – на помощь пришли добровольцы.

Команда ВСКС участвует в ликвидации пожаров и их последствий в Забайкальском крае с начала мая. За это время добровольцами потушено уже свыше 18 гектаров леса.