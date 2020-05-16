 

Волонтеры ВСКС высадили больше 52 тыс. сеянцев сосны в Забайкалье

16.05.2020, 10:48, Новости дня

Волонтеры «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» (ВСКС) высадили 52,5 тыс. сеянцев сосны на площади 13,1 гектаров на месте пожаров прошлых лет в Забайкальском крае.

Добровольцы продолжают заниматься лесовосстановлением совместно с работниками лесничеств в Читинском районе недалеко от села Сивяково, где выгорело 70 гектаров леса, указывается в сообщении на сайте ВСКС.

«Это мой родной край, как я могу остаться в стороне? Ежегодно Забайкалье страдает от природных пожаров. Выгорают леса, и я считаю, очень важно высаживать новые деревья. Это меньшее, что мы можем сделать, чтобы помочь нашей земле», – считает доброволец  Забайкальского ВСКС Алина Яковлева.

Посадка деревьев в регионе возможна только до конца мая – в летнее время молодые деревца наберутся сил, приживутся на новом месте и подготовятся к наступлению зимы. В данный момент большинство сотрудников лесничеств занимаются тушением пожаров, и для посадки сеянцев не хватает рук – на помощь пришли добровольцы.

Команда ВСКС участвует в ликвидации пожаров и их последствий в Забайкальском крае с начала мая. За это время добровольцами потушено уже свыше 18 гектаров леса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.05 / Голикова поручила не допустить снижения объема медпомощи из-за коронавируса

23.04 / СМИ: У водителя Бабкиной и его семьи обнаружили коронавирус

15.05 / Врачи в Северной Осетии и Дагестане получили допвыплаты

08.04 / В казахстанском Актау власти заварили дверь в подъезд многоэтажки, чтобы жильцы не нарушали правила карантина

30.03 / Путин дал новые поручения на фоне коронавируса

31.03 / Башкирия и Забайкальский край ввели режим полной самоизоляции

21.04 / Украинский вирусолог: Пик заболеваемости коронавирусом может наступить осенью

07.04 / Врач: Водка помогает проникновению коронавируса в организм

07.05 / Трамп будет добиваться отмены «Обамакэра»

07.05 / Главы МИД РФ и Греции обменялись мнениями по ситуации в Сирии и Ливии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска