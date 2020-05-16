Близнецы с двумя разными отцами: В Китае произошел случай с шансом 1 на 10 миллионов

16.05.2020, 10:46, Разное

Житель Китая был шокирован, узнав, что он не является отцом обоим новорожденным близнецам, а лишь для одного. Произошло это, когда мужчина прошел тест на ДНК, понадобившийся для регистрации детей. По словам эксперта, который и пояснил эту историю журналистам, шанс подобного равен 1 на 10 миллионов, то есть это редчайший случай.

Китаец, полное имя которого в прессе по понятным причинам не называется, был уверен в своей супруге и у него даже и мыслей не было о том, что одновременно с ним она встречалась и с другим мужчиной (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

"Для того, чтобы произошло такое условие, необходимо, чтобы во-первых организм матери выработал в один и тот же месяц две яйцеклетки, вместо стандартной одной, а во-вторых она должна была в одни и те же дни иметь половые контакты с двумя мужчинами", – утверждает Дэн Яцзюнь, директор Пекинского центра судебной идентификации.

Еще одним условием называется день занятия сексом. Он должен быть за день до овуляции или через день после овуляции.

В медицине рождение близнецов с двумя разными отцами носит название "гетеропатеркация".

Сообщается, что данный случай произошел год назад с семьей из города Сямынь на юго-востоке Китая. Они пришли для регистрации двух своих новорожденных сыновей-близнецов и в Китае для этого в обязательном порядке нужен тест на отцовство.

Когда Сяолун – отец близнецов, сдал его, выяснилось, что один из мальчиков его сын, а отцом второго мальчика является другой мужчина. После этого его супруга расплакалась и призналась в измене. До этого Сяолун уже успел подивиться на то, что один из младенцев был очень похож на него, а вот второй был "словно не родной".

Далее Сяолун устроил большой скандал и заявил, что он будет воспитывать лишь одного ребенка – своего, а чужого растить не обязан. Чем в итоге все закончилась, пресса не сообщает.

Ранее в Китае в 2014 году произошел еще один такой случай. Мужчина по имени Чжоу Ган долго был озабочен тем, что у одного из его мальчиков-близнецов есть редкая врожденная аномалия- двойные веки. Врачи сообщили ему, что подобная аномалия часто является наследственной, при этом у Гана и его супруги, а также у их родни, ни у кого двойных век не было. Ган решился проверить ДНК обоих мальчиков и выяснилось, что мальчик с двойными веками на самом деле не его сын.

Западные специалисты уверяют, что на самом деле гетеропатеркация встречается куда чаще, чем в 1 случае на 10 миллионов. По их исследованиям, в США она проявляется примерно в 1 случае на 400 случаев рождения близнецов, а в Великобритании в 1 случае на 13 тысяч рождений близнецов.



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