Смерть в песке: Гигантские змеи из легенд народов Сахары

16.05.2020, 10:46, Разное

Испанский писатель Мигель Сеги, работавший в журнале "Año Cero", однажды во время поездки в Тунис разговорился с местным ездоком на верблюде по имени Мохамед Чараа.

Разговор шел о том, насколько опасно путешествовать по пустыне Сахара, а именно в северной ее части. Чараа начал подробно рассказывать, с какими опасностями он сталкивался, а потом упомянул о странной байке, которая ходит в районе города Гафса.

Это место, также известное как Оазис Капса, согласно местным жителям является домом огромных змей, которых они зовут словом "тауерга" (taguerga) и которые также известны как "сахарские хохлатые змеи".

Внешне эти змеи похожи на знаменитого Василиска, у них есть на голове что-то вроде хохолка или гребня, похожего на петушиный и темно-красного или черного цвета цвета.

В длину эти змеи могут достигать 4 метра, однако в некоторых историях описывают и вовсе чудовищных змей, достигавших в длину 20-30 метров.

Эти змеи опасны не только своими размерами (как любые крупные удавы, вроде анаконды), они при этом еще и неожиданно ядовитые и их яд якобы смертельно опасен как для крупных животных, так и для человека (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Чараа был не первым и не последним пустынным кочевником, который рассказывал о подобных тварях. В 1950-х года множество других тунисских путешественников, отважившихся пересекать пустыню, рассказывали о длинных и толстых змеях, которые убивали коз и овец.

У них темно-коричневая окраска на спине, с светлыми крапинами, и белесое брюхо. Морда заостренная, гребень на голове в высоту около 10 см. Шея узкая, но к середине тело становится очень широким, а потом снова сужается к хвосту.

Есть история о том, как еще в 255 году до нашей эры во время Первой Пунической войны сразу же после длительного сражения с использованием катапульт и осадных машин, легионеры римского консула Мариуса Атилия Регула убили огромную змею длиной 36 метров. Это произошло где-то рядом с рекой Меджерда в Тунисе.

История заканчивается описанием того, что кожа и челюсти этой змеи были доставлены в Рим, а в 133 году до нашей эры были выставлены в неком храме для всеобщего обозрения.

Вернемся к Мигелю Сеги. Он заинтересовался историей о гигантских сахарских змеях и вскоре узнал еще одну историю. Она произошла в Алжире в конце 1950-х. Однажды отряд французской армии экстренно вызвали в район алжирского города Бени-Унифа, потому что пустынные кочевники наткнулись на огромную змею и никак не могли ее убить.

Когда эту змею увидели французские солдаты, они пришли в ужас, в длину змея была 20 метров. Кочевники не смогли убить змею из своих ружей, поэтому французам пришлось прибегнуть к помощи тяжелого пулемета.

Со змеи содрали шкуру и она хранилась в одном из помещений французской армии. Но когда солдатами пришлось после начавшихся волнений быстро покидать страну, в суматохе шкура змеи была безвозвратно потеряна.

Далее Сеги рассказали историю, которая произошла буквально за год до его приезда в Тунис. На молодую девушку из деревни кочевников напала змея, которая в длину достигала около 5 метров.

Змею удалось убить и с нее так же содрали шкуру, чтобы потом показывать всем как диковинку. Увы, к моменту приезда Сеги шкуру уже продали неназванному коллекционеру за 45 тысяч франков.

Одной из примечательных черт сахарских змей, помимо их размеров и ядовитости, указывают возможность очень высоко прыгать. С земли такая змея может легко допрыгнуть до головы верблюда или сидящего на нем человека. Сразу же после прыжка она сильно кусает свою жертву.

В 1967 году, во время строительства массивной плотины на юге Марокко, бульдозерист Хамза Размани внезапно во вермя работы заметил огромную змею, которая была намного длиннее всех известных ему местных змей. Эта змея ловко и быстро ползла по направлению бочки со смазкой двигателей, словно это было для нее какое-то лакомство.

Используя ковш своего экскаватора, Хамза сумел убить змею и когда ее осмотрели, то выяснилось, что в длину змея немногим более 9 метров, а у нее на голове нечто-то вроде "гривы волос".

В последующие годы на этой плотине еще несколько раз замечали необычно крупных змей, у которых на голове был гребень или рога. Одна из них в длину была около 10 метров, другая и вовсе достигала 12-15 метров в длину.

Многие считают эти истории всего лишь байкой для легковерных, однако можно напомнить им, что в плейстоцене на Земле жили змеи, достигавшие в длину 15 метров (титанобоа). Правда жили они не в Африке, а в Южной Америке, но существовали благодаря очень теплой температуре, поэтому современная африканская жара им бы тоже понравилась.

Титанобоа, поедающая крокодила (музейный макет)



Если с вами произошел необычный случай, вы увидели странное существо или непонятное явление, вам приснился необычный сон, вы увидели в небе НЛО или стали жертвой похищения пришельцев, вы можете прислать нам свою историю и она будет опубликована на нашем сайте

===> Прислать историю.