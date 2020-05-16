 

Трамп утверждает, что США создают «супер-пупер ракету», которая намного быстрее, чем все, что у них есть сейчас

16.05.2020, 10:45, Разное

RYAN PICKRELL MAY 16, 2020,

  • В пятницу, в Овальном кабинете, президент Дональд Трамп хвастался военной мощью США, рассказав о  создании  того, что он называет «супер-пупер ракетой».

  • Трамп утверждал, что оружие  может достигать скорости в 17 раз быстрее, чем современные ракеты, и что оно только что получило  одобрение  для  дальнейшей  разработки.

  • Ни  Пентагон,  ни Белый дом  не  внесли  никакой ясности в отношении того, о чем говорил президент.

В пятницу,  на мероприятии в Овальном кабинете,  президент Дональд Трамп заявил, что США разрабатывают «супер-пупер ракету», чтобы конкурировать с противниками Америки.

«Сейчас мы создаем невероятную военную технику на уровне, которого никто никогда раньше не видел. С противниками, которые у нас есть, у нас нет  [другого] выбора», – сказал президент.

«У нас есть, я называю это,  «супер-пупер ракета», – продолжил Трамп. «Как  я  услышал вчера вечером, в 17 раз быстрее, чем у них есть сейчас,  если мы возьмем   самую быструю ракету, которая у нас есть сейчас. Вы слышали,  у  России  –  в  пять раз, а Китай работает [над  тем  чтобы  создать  в]  пять или шесть раз  [быстрее]. У нас –  в  17 раз, и она только  что  появилась».

Министр обороны Марк Эспер кивнул, пока Трамп говорил, но не сообщил никаких подробностей.

Brian A. Cahn, MD

@brian_cahn

«Я называю это  «супер-пупер ракета»

Трамп объясняет, как  он  описывает разрабатываемую Космическими силами ракету, которая движется со скоростью в 17 раз быстрее нынешних ракет.

1:56 PM – May 15, 2020

На вопрос о том, о чем конкретно говорил президент, официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман сказал: «Я хочу  отослать вас обратно в Белый дом по этому вопросу. У меня нет никакой информации, чтобы сообщить вам об этом.

«Я бы просто отослал вас обратно к замечаниям президента и Пентагона. На данный момент у меня нет никакой новой информации об этом», – сказал пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани в ответ на вопросы об оружии.

Еще в феврале президент рекламировал военную мощь США, обсуждая «сверхбыстрые ракеты».

«У нас суперскоростные ракеты – огромное количество сверхбыстрых. Мы называем их «супер-быстрыми»,  они в четыре, пять, шесть и даже в семь раз быстрее обычной ракеты», – сказал он в то время.

«Нам это нужно, потому что у России, опять же, есть несколько», – продолжил он. «А Китай, как вы знаете, делает их».

Неясно, на какое конкретно оружие президент мог ссылаться в своих комментариях, но США разрабатывают гиперзвуковое оружие, –  ключевое направление соперничества  с Россией и Китаем.

Хотя название ракет  относится к скорости, гиперзвуковые ракеты смертельно  опасны  не  из-за своей скорости, а потому, что они могут маневрировать и летать по непредсказуемой траектории,  что  даёт  им возможность обходить оборону.

В марте США провели испытание гиперзвукового глиссирующего  боевого блока, чтобы проверить конструкцию, которая будет использоваться для разработки оружия, которое, как ожидается, появится  в ближайшие годы.



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