«Открытые медиа» рассказали о системе государственных наград в России

16.05.2020, 10:45, Разное

Дети друзей Путина имеют ордена, Шойгу больше всех любит учреждать медали, а в топ-50 орденоносцев всего три женщины

8 мая 2020 Источник: Открытые медиа

Президент РФ Владимир Путин награждает спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного. 23 мая 2019 года

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ / Vida Press

«Открытые медиа» составили «рейтинг орденоносцев Путина» — заслуженных россиян, которые получили не менее половины своих наград по указам Владимира Путина и Дмитрия Медведева, когда он был президентом.

Участников рейтинга ранжировали по числу наград; при равном их количестве приоритет отдавали наградам, стоящим выше в государственной наградной системе. Из профессиональных военных и сотрудников спецслужб в рейтинг попали только руководители силовых ведомств, так как военные награды зачастую присуждаются секретными указами.

Вот как выглядит первая десятка рейтинга:

Евгений Велихов, почетный президент НИЦ «Курчатовский институт», физик (12 наград)

Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности РФ (9 наград)

Артур Чилингаров, член Совета Федерации, полярник (9 наград)

Александр Бортников, директор ФСБ РФ (9 наград)

Сергей Иванов, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, бывший министр обороны РФ (9 наград)

Олег Сыромолотов, заместитель министра иностранных дел России, деятель российских спецслужб (9 наград)

Владимир Ресин, депутат Госдумы, бывший первый заместитель мэра Москвы (9 наград)

Валерий Герасимов, первый заместитель министра обороны России, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ (8 наград)

Владимир Устинов, полпред президента РФ в Южном федеральном округе, бывший генеральный прокурор РФ (8 наград)

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, бывший губернатор Санкт-Петербурга (8 наград)

Всего в рейтинг вошли 50 человек, у каждого из которых минимум шесть высших званий и/или орденов. Средний возраст участников рейтинга — 75 лет. 23 из них — политики или люди, оказывающие влияние на политическую обстановку в РФ (например, патриарх Кирилл). Девять человек представляют сферу искусства, пять — науку и образование, пятеро — силовики, трое — бизнесмены, трое — спортивные функционеры. В рейтинге три женщины: кроме Валентины Матвиенко, это президент Федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова и президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина.

Вот что еще узнали «Открытые медиа» о государственных наградах в России.

Награды имеют многие люди из окружения Владимира Путина. Например, у главы Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Ивана Дедова и ректора МГУ Виктора Садовничего, с которыми работают предполагаемые дочери президента РФ Катерина Тихонова и Мария Воронцова, шесть и семь наград соответственно. Также две награды имеет друг Путина, виолончелист Сергей Ролдугин.

Награждают не только приближенных к президенту России, но и их родственников. Ордена имеют жены главы «Ростеха» Сергея Чемезова и бизнесмена Геннадия Тимченко, сыновья главы «Роснефти» Игоря Сечина и предпринимателя Бориса Ротенберга, сестра министра обороны Сергея Шойгу, брат и сыновья главы Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

Награды часто вручаются не за конкретные заслуги, а в качестве подарка к юбилею. Певец Лев Лещенко стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», получая награды в 60, 65, 70 и 75 лет. Лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский свои три степени ордена «За заслуги перед Отечеством» тоже получил в юбилейные годы — на 60-, 65- и 70-летие. К юбилеям награждали и Валентину Матвиенко.

Самая дорогая награда — орден Святого апостола Андрея Первозванного. В 2017 году Управление делами президента РФ заказало версию ордена за 993 950 рублей. Орден имеет знак (из золота и серебра), звезду (серебро), орденскую цепь (серебро с позолотой) и орденскую ленту (шелк). Стоимость других государственных наград гораздо ниже. Например, престижный в среде силовиков орден Мужества стоит чуть более четырех тысяч рублей.

Награды дают не только почет, но и льготы. Герои РФ и Герои Труда РФ имеют право на бесплатное лечение в государственных медучреждениях и бесплатные лекарства, получают бесплатный участок земли и доплату в размере 415% социальной пенсии, освобождаются от оплаты коммунальных услуг. Кроме того, Героям Труда РФ (это звание имеет, в частности, миллиардер Аркадий Ротенберг за строительство Крымского моста) должны устанавливать бронзовый бюст на родине.

По числу учрежденных ведомственных наград среди всех советских и российских руководителей лидирует министр обороны Сергей Шойгу. Он ввел 25 новых медалей и знаков отличия на посту главы МЧС и 53 на посту главы Минобороны. Это награды на все случаи жизни: «За пропаганду спасательного дела», «50 лет журналу „Гражданская защита“», «За вклад в конгрессно-выставочную деятельность». Получают их не только военные или спасатели: медали «Участнику военной операции в Сирии» вручили артистам Большого Московского цирка и депутатам Госдумы Иосифу Кобзону и Валентине Терешковой.

Рекордное число ведомственных наград — 15 — Шойгу учредил на посту министра обороны в 2014 году. Для сравнения, в победном 1945 году в СССР появились всего 10 новых государственных медалей. Все они были боевыми. Шойгу же в 2014-м, кроме награды «За возвращение Крыма», учредил, например, медаль «Художник Греков» — «за заслуги в создании высокохудожественных произведений изобразительного искусства на военно-патриотическую тематику».

Путин за 500 дней вручил 2755 наград. Только 5% из них — за героизм, подвиги и мужество

15 мая 2020 Источник: Открытые медиа

Владимир Путин присваивает Аркадию Ротенбергу звание Героя труда России, 18 марта 2020 года Михаил Метцель / ТАСС / Vida Press

За последние 500 дней президент РФ Владимир Путин вручил 2755 государственных наград. «Открытые медиа» сосчитали их, изучив президентские указы, опубликованные на сайте pravo.gov.ru. Больше всего званий, орденов и медалей получили бизнесмены (1019), чиновники и сотрудники подведомственных организаций (454), деятели культуры (216), сотрудники общественных организаций (198) и представители сферы образования (180).

За героизм, подвиги и мужество было вручено около 5% наград. Звания «Герой России», ордена Мужества, медали «За отвагу на пожаре», «За спасение погибавших» и другие подобные награды получили 144 человека, в том числе 39 — посмертно. Среди награжденных были члены экипажа атомной подводной станции «Лошарик», сгоревшей в Баренцевом море; медики, лечившие пострадавших при взрыве ракеты с «ядерной батарейкой» в Архангельской области; пристав, задержавший преступника в здании новокузнецкого суда.

Руководители из разных сфер лидируют по числу орденов и медалей. Они получили около 60% наград — часто не за конкретные достижения, а за абстрактные трудовые заслуги. Эта тенденция заметна на примере «Роснефти»: за 500 дней Путин вручил ее сотрудникам 62 награды, из них 51 досталась топ-менеджерам. Обратная ситуация сложилась в компаниях Аркадия Ротенберга. Президент вручил сотрудникам структур Ротенберга 84 награды, из которых руководители получили только 32. Разница объясняется тем, что компании сами представляют кандидатов на награждение, пояснили эксперты.

В список награжденных за последние 500 дней попал богатейший россиянин Владимир Потанин. Глава «Норникеля» получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большие заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу». Награды получили и сыновья участников списка Forbes: Борис Ковальчук (орден Александра Невского), Андрей Зубицкий (орден Почета) и Феликс Евтушенков (орден Дружбы).

Лидером по числу наград в спортивной сфере стал петербургский «Клуб дзюдо Турбостроитель», в котором тренировался Владимир Путин вместе с Аркадием Ротенбергом. Сотрудники и попечители клуба, в том числе иностранные граждане, награждены 10 орденами и медалями. Для сравнения, команда «Камаз-Мастер», победившая в ралли-марафоне «Дакар-2018», в 2019 году получила за это семь орденов и медалей.