«Открытые медиа» рассказали о системе государственных наград в России

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16.05.2020, 10:45, Разное

Дети друзей Путина имеют ордена, Шойгу больше всех любит учреждать медали, а в топ-50 орденоносцев всего три женщины 

 8 мая 2020  Источник: Открытые медиа  

Президент РФ Владимир Путин награждает спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного. 23 мая 2019 года

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ / Vida Press

«Открытые медиа» составили «рейтинг орденоносцев Путина» — заслуженных россиян, которые получили не менее половины своих наград по указам Владимира Путина и Дмитрия Медведева, когда он был президентом.

Участников рейтинга ранжировали по числу наград; при равном их количестве приоритет отдавали наградам, стоящим выше в государственной наградной системе. Из профессиональных военных и сотрудников спецслужб в рейтинг попали только руководители силовых ведомств, так как военные награды зачастую присуждаются секретными указами.

Вот как выглядит первая десятка рейтинга:

  • Евгений Велихов, почетный президент НИЦ «Курчатовский институт», физик (12 наград)

  • Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности РФ (9 наград)

  • Артур Чилингаров, член Совета Федерации, полярник (9 наград)

  • Александр Бортников, директор ФСБ РФ (9 наград)

  • Сергей Иванов, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, бывший министр обороны РФ (9 наград)

  • Олег Сыромолотов, заместитель министра иностранных дел России, деятель российских спецслужб (9 наград)

  • Владимир Ресин, депутат Госдумы, бывший первый заместитель мэра Москвы (9 наград)

  • Валерий Герасимов, первый заместитель министра обороны России, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ (8 наград)

  • Владимир Устинов, полпред президента РФ в Южном федеральном округе, бывший генеральный прокурор РФ (8 наград)

  • Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, бывший губернатор Санкт-Петербурга (8 наград)

Всего в рейтинг вошли 50 человек, у каждого из которых минимум шесть высших званий и/или орденов. Средний возраст участников рейтинга — 75 лет. 23 из них — политики или люди, оказывающие влияние на политическую обстановку в РФ (например, патриарх Кирилл). Девять человек представляют сферу искусства, пять — науку и образование, пятеро — силовики, трое — бизнесмены, трое — спортивные функционеры. В рейтинге три женщины: кроме Валентины Матвиенко, это президент Федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова и президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина.

Вот что еще узнали «Открытые медиа» о государственных наградах в России.

Награды имеют многие люди из окружения Владимира Путина. Например, у главы Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Ивана Дедова и ректора МГУ Виктора Садовничего, с которыми работают предполагаемые дочери президента РФ Катерина Тихонова и Мария Воронцова, шесть и семь наград соответственно. Также две награды имеет друг Путина, виолончелист Сергей Ролдугин.

Награждают не только приближенных к президенту России, но и их родственников. Ордена имеют жены главы «Ростеха» Сергея Чемезова и бизнесмена Геннадия Тимченко, сыновья главы «Роснефти» Игоря Сечина и предпринимателя Бориса Ротенберга, сестра министра обороны Сергея Шойгу, брат и сыновья главы Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

Награды часто вручаются не за конкретные заслуги, а в качестве подарка к юбилею. Певец Лев Лещенко стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», получая награды в 60, 65, 70 и 75 лет. Лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский свои три степени ордена «За заслуги перед Отечеством» тоже получил в юбилейные годы — на 60-, 65- и 70-летие. К юбилеям награждали и Валентину Матвиенко.

Самая дорогая награда — орден Святого апостола Андрея Первозванного. В 2017 году Управление делами президента РФ заказало версию ордена за 993 950 рублей. Орден имеет знак (из золота и серебра), звезду (серебро), орденскую цепь (серебро с позолотой) и орденскую ленту (шелк). Стоимость других государственных наград гораздо ниже. Например, престижный в среде силовиков орден Мужества стоит чуть более четырех тысяч рублей.

Награды дают не только почет, но и льготы. Герои РФ и Герои Труда РФ имеют право на бесплатное лечение в государственных медучреждениях и бесплатные лекарства, получают бесплатный участок земли и доплату в размере 415% социальной пенсии, освобождаются от оплаты коммунальных услуг. Кроме того, Героям Труда РФ (это звание имеет, в частности, миллиардер Аркадий Ротенберг за строительство Крымского моста) должны устанавливать бронзовый бюст на родине.

По числу учрежденных ведомственных наград среди всех советских и российских руководителей лидирует министр обороны Сергей Шойгу. Он ввел 25 новых медалей и знаков отличия на посту главы МЧС и 53 на посту главы Минобороны. Это награды на все случаи жизни: «За пропаганду спасательного дела», «50 лет журналу „Гражданская защита“», «За вклад в конгрессно-выставочную деятельность». Получают их не только военные или спасатели: медали «Участнику военной операции в Сирии» вручили артистам Большого Московского цирка и депутатам Госдумы Иосифу Кобзону и Валентине Терешковой.

Рекордное число ведомственных наград — 15 — Шойгу учредил на посту министра обороны в 2014 году. Для сравнения, в победном 1945 году в СССР появились всего 10 новых государственных медалей. Все они были боевыми. Шойгу же в 2014-м, кроме награды «За возвращение Крыма», учредил, например, медаль «Художник Греков» — «за заслуги в создании высокохудожественных произведений изобразительного искусства на военно-патриотическую тематику».

Путин за 500 дней вручил 2755 наград. Только 5% из них — за героизм, подвиги и мужество 

15 мая 2020  Источник: Открытые медиа

Владимир Путин присваивает Аркадию Ротенбергу звание Героя труда России, 18 марта 2020 года   Михаил Метцель / ТАСС / Vida Press

За последние 500 дней президент РФ Владимир Путин вручил 2755 государственных наград. «Открытые медиа» сосчитали их, изучив президентские указы, опубликованные на сайте pravo.gov.ru. Больше всего званий, орденов и медалей получили бизнесмены (1019), чиновники и сотрудники подведомственных организаций (454), деятели культуры (216), сотрудники общественных организаций (198) и представители сферы образования (180).

За героизм, подвиги и мужество было вручено около 5% наград. Звания «Герой России», ордена Мужества, медали «За отвагу на пожаре», «За спасение погибавших» и другие подобные награды получили 144 человека, в том числе 39 — посмертно. Среди награжденных были члены экипажа атомной подводной станции «Лошарик», сгоревшей в Баренцевом море; медики, лечившие пострадавших при взрыве ракеты с «ядерной батарейкой» в Архангельской области; пристав, задержавший преступника в здании новокузнецкого суда.

Руководители из разных сфер лидируют по числу орденов и медалей. Они получили около 60% наград — часто не за конкретные достижения, а за абстрактные трудовые заслуги. Эта тенденция заметна на примере «Роснефти»: за 500 дней Путин вручил ее сотрудникам 62 награды, из них 51 досталась топ-менеджерам. Обратная ситуация сложилась в компаниях Аркадия Ротенберга. Президент вручил сотрудникам структур Ротенберга 84 награды, из которых руководители получили только 32. Разница объясняется тем, что компании сами представляют кандидатов на награждение, пояснили эксперты.

В список награжденных за последние 500 дней попал богатейший россиянин Владимир Потанин. Глава «Норникеля» получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большие заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу». Награды получили и сыновья участников списка Forbes: Борис Ковальчук (орден Александра Невского), Андрей Зубицкий (орден Почета) и Феликс Евтушенков (орден Дружбы).

Лидером по числу наград в спортивной сфере стал петербургский «Клуб дзюдо Турбостроитель», в котором тренировался Владимир Путин вместе с Аркадием Ротенбергом. Сотрудники и попечители клуба, в том числе иностранные граждане, награждены 10 орденами и медалями. Для сравнения, команда «Камаз-Мастер», победившая в ралли-марафоне «Дакар-2018», в 2019 году получила за это семь орденов и медалей.



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