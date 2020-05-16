Возле авиабазы ВВС США во Флориде разбился американский истребитель

16.05.2020, 10:42, Новости дня

В США возле авиабазы Военно-воздушных сил “Эглин” разбился американский истребитель F-22 Raptor. Об этом 15 мая сообщила пресс-служба Воздушных сил США.

Авария произошла примерно в 9.15 утра 15 мая. Пилот катапультировался и был доставлен в больницу. Его состояние оценивают как стабильное.

В Воздушных силах отметили, что других людей в самолете не было. Гибели людей или ущерба гражданского имущества также не зафиксировано.

“Миссия была обычным тренировочным полетом 33-го истребительного крыла (Подразделение ВВС США, что базируется в “Эглине”. – “ГОРДОН”). Совет офицеров будет расследовать аварию”, – говорится в сообщении.