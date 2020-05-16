 

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Киевской, Черновицкой областях и в Киеве

16.05.2020, 10:42, Новости дня

Среди новых случаев COVID-19 в Украине за сутки 49 детей и 92 медицинских работника. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Он напомнил, что за сутки коронавирус выявили у 528 человек. Госпитализирован за этот период 181 человек.

За сутки от COVID-19 умер 21 человек, выздоровело 433 человека – это стало рекордом за все время пандемии, отметил Степанов.

За весь период пандемии коронавирусной болезнью заболели 1269 детей и 3512 медработников.

За сутки было проведено 8960 исследований методом ПЦР. Больше всего заболевших выявлено в Киевской области (49), Черновицкой области (47) и в Киеве (153).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 16 мая во всем мире коронавирусом заразилось 4 542 910 человек, жертвами COVID-19 стали 307 696 человек (+5 тыс. за сутки), выздоровело 1 637 073 человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.04 / Мишустин обсудил с ЛДПР меры по преодолению коронавирусной эпидемии

26.04 / Названы два сценария развития коронавируса в России

30.03 / Всех российских туристов вывезли из ОАЭ

27.03 / Отец Гандзюк об отстранении Трепака: Венедиктова начинает свой путь со лжи

14.05 / Грабители магазина тяжело ранили полицейского в Подмосковье

19.04 / В США начались протесты с требованием отмены карантина

02.04 / Транзит газа из России в ЕС через Украину упал на 53%

28.04 / Меркель высказалась о санкциях против РФ на фоне коронавируса

10.05 / Онищенко заявил о «хорошем признаке» в ситуации с коронавирусом в России

27.03 / “Сбербанк” и Okko запускают два новых проекта для тех, кто дома

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска