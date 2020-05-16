Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Киевской, Черновицкой областях и в Киеве

16.05.2020, 10:42, Новости дня

Среди новых случаев COVID-19 в Украине за сутки 49 детей и 92 медицинских работника. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Он напомнил, что за сутки коронавирус выявили у 528 человек. Госпитализирован за этот период 181 человек.

За сутки от COVID-19 умер 21 человек, выздоровело 433 человека – это стало рекордом за все время пандемии, отметил Степанов.

За весь период пандемии коронавирусной болезнью заболели 1269 детей и 3512 медработников.

За сутки было проведено 8960 исследований методом ПЦР. Больше всего заболевших выявлено в Киевской области (49), Черновицкой области (47) и в Киеве (153).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 16 мая во всем мире коронавирусом заразилось 4 542 910 человек, жертвами COVID-19 стали 307 696 человек (+5 тыс. за сутки), выздоровело 1 637 073 человека.