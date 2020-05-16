В Киеве за сутки выявили 153 новых случая COVID-19

16.05.2020, 10:42, Новости дня

За сутки в Киеве число инфицированных коронавирусной инфекцией увеличилось на 153. Об этом на своей странице в Facebook сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

“После зафиксованового очага заболевания в Дарницком доме-интернате для девочек статистика за минувшие сутки в столице в плохом смысле впечатляющая. Количество жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 153 человека. Среди них 17 медиков”, – написал Кличко.

Умерли за минувшие сутки два человека.

Среди вновь выявленных заболевших: 106 женщин в возрасте от 21 до 77 лет, 17 девочек от пяти до 17 лет, 30 мужчин в возрасте от 19 до 68 лет.

Более половины людей, у которых подтвердили заболевания – воспитанницы и работники Дарницкого дома-интерната для девочек.

В больницы столицы за сутки госпитализировали 17 пациентов, другие находятся на самоизоляции, под контролем медиков.

Больше всего заболевших зафиксировали в Дарницком районе – 87 человек.

По состоянию на сегодняшний день в Киеве уже зафиксирован 2221 подтвержденный случай заболевания COVID-19, 45 случаев летальных. Всего коронавирус в Киеве одолели 222 жителя города.

Друзі! Після зафіксованового осередку захворювання в Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат, статистика за минулу добу… Posted by Віталій Кличко on Laupäev, 16. mai 2020

По состоянию на утро 16 мая в Украине выявили 528 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине зарегистрировано 17 858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 497 – летальных, 4906 пациентов выздоровели.