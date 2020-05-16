Польша отказалась от российского транзита газа

16.05.2020, 10:20, Новости дня

Соглашение о транзите газа между “Газпромом” и Польшей истекает 17 мая и не будет продлено.

“По сути, текущая газовая сделка окончена”, – заявил агентству Reuters пресс-секретарь Газпрома Сергей Куприянов. Он добавил, что транзит российского газа через Польшу продолжится, но не cказал, поднимется ли на него цена или нет.

После окончания контракта “Газпром” сможет бронировать краткосрочные транзитные мощности у оператора польской трубопроводной системы Gaz-System на аукционе.

Контракт на транзит газа в Европу через Польшу был заключен в 1990-х. Годовая мощность трубопровода “Ямал – Европа” – 33 миллиарда кубометров.

Польша несколько лет пытается снизить свою зависимость от поставок газа из России. Но долгосрочный контракт, заключенный с Россией в 1996 году, действует до 2022 года, и Польша по-прежнему не может его разорвать из-за больших штрафов. Контракт предполагает поставку около 10 млрд кубометров газа в год, при этом Польша обязана отбирать не менее 8,7 млрд кубометров в год. Цена отбираемого газа в этом контракте была зафиксирована на момент его подписания, и Польша считает эти цены нерыночными.

Рынок газа в Европе с момента подписания контракта стал более конкурентным, и Польша, помимо “Газпрома”, может получать также газ из США и от других продавцов. Как утверждают в польской компании PGNiG, которая владеет польским участком газопровода “Ямал – Европа”, цена газа для польских потребителей по-прежнему выше цены, по которой “Газпром” продает газ на западноевропейских рынках.

В мае 2015 года PGNiG подала иск в Стокгольмский арбитраж к “Газпрому” и “Газпром экспорту”, после того как переговоры о снижении цены на газ не принесли результатов.