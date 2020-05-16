 

В столице вылечились от COVID-19 еще 1470 пациентов

16.05.2020, 10:18, Новости дня

Еще 1470 пациентов выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавируса COVID-19. Об этом рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Общее количество выздоровевших от коронавирусной инфекции в столице теперь составляет 26 032 человека, приводит слова Раковой официальный телеграм-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

Накануне вечером сообщалось, что в Москве за сутки скончались 74 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число случаев летального исхода среди пациентов с коронавирусной инфекцией в столице теперь составляет 1 432.

Тем временем глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк положительно оценил первые результаты введения "масочного режима" в столице. По его словам, число сознательных в этом плане горожан растет. Маски при посещении магазинов надевают 97 процентов посетителей, сами торговые точки также отсекают нарушителей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / Минюст Узбекистана: российские СМИ неправильно рассказывают об узбекском законе об уважении к госязыку

08.04 / Создатель Twitter пожертвовал $1 млрд на борьбу с коронавирусом

24.04 / Чехия одной из первых в Европе снимает карантин

22.04 / НХЛ планирует возобновить чемпионат в июле при полупустых трибунах

22.04 / Кремль: публикация фейков уничтожает реноме СМИ

09.04 / RP – из-за коронавируса Польша осталась без стратегии

26.03 / Общество: Солидарность и ответственность общества победят коронавирус

25.04 / В числе выявленных за сутки заболевших COVID-19 в Украине 42 ребенка и 116 медработников

05.05 / Разведки Австралии и Британии открестились от обвинений в адрес Китая

01.04 / Черноморский флот готов предоставить дополнительные места для больных коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска