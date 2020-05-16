 

Рогозин ответил шуткой на заявление Трампа о “супер-пупер” ракете

16.05.2020, 10:18, Новости дня

В субботу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил шуткой в Twitter на сообщения о разработке в США сверхбыстрой ракеты. Генеральный директор госкорпорации назвал разработку "супер-пупер ракетой", против которой "ловить нечего"​​​ и надо "сдаваться".

Трамп: "Я называю это супер-пупер-ракетой. И я слышал недавно, что она в 17 раз быстрее тех, что имеются сейчас, если брать для сравнения самую быструю ракету, которая сейчас есть в наличии"https://t.co/Mv998ZmvkH
Нет, ну против супер-пупер ракеты нам ловить нечего. Сдаёмся !

— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) May 15, 2020

Планы по созданию ракеты, способной превысить скорость звука в 17 раз, озвучил президент США Дональд Трамп в пятницу.

В РФ уже существует гиперзвуковой боевой блок "Авангард". Он способен лететь со скоростью, в 20 раз превышающую скорость звука. Как ранее сообщали в РВСН, первый полк, вооруженный "Авангардами", расположен в Оренбургской области.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Чемпионат Европы-2020 по легкой атлетике отменен из-за коронавируса

01.04 / Сто китайцев в костюмах химзащиты напугали людей в аэропорту Владивостока

29.03 / Кремль поддержал московские меры против коронавируса

15.04 / Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

31.03 / Московские студенты создали мобильный обеззараживатель помещений

07.05 / Ростуризм предложил первый шаг по восстановлению отрасли

29.04 / France 24 – в условиях изоляции российские актёры тянутся к зрителю через интернет

30.03 / Путин отметил самоотдачу борющихся с коронавирусом медиков

22.04 / Филатов: В Днепре произошла конкретная вспышка COVID-19

21.04 / Мнения: Вирусу не важно, отрицаете вы его или нет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска