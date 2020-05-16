Рогозин ответил шуткой на заявление Трампа о “супер-пупер” ракете

16.05.2020, 10:18, Новости дня

В субботу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил шуткой в Twitter на сообщения о разработке в США сверхбыстрой ракеты. Генеральный директор госкорпорации назвал разработку "супер-пупер ракетой", против которой "ловить нечего"​​​ и надо "сдаваться".

Трамп: "Я называю это супер-пупер-ракетой. И я слышал недавно, что она в 17 раз быстрее тех, что имеются сейчас, если брать для сравнения самую быструю ракету, которая сейчас есть в наличии"https://t.co/Mv998ZmvkH

Нет, ну против супер-пупер ракеты нам ловить нечего. Сдаёмся !

— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) May 15, 2020

Планы по созданию ракеты, способной превысить скорость звука в 17 раз, озвучил президент США Дональд Трамп в пятницу.

В РФ уже существует гиперзвуковой боевой блок "Авангард". Он способен лететь со скоростью, в 20 раз превышающую скорость звука. Как ранее сообщали в РВСН, первый полк, вооруженный "Авангардами", расположен в Оренбургской области.