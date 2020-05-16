 

В МВД пояснили, когда граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе

16.05.2020, 10:18, Новости дня

В МВД РФ пояснили, в каких случаях граждане могут быть оштрафованы за бездействие в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекцией. К ответственности могут привлечь за несоблюдение режима самоизоляции после возвращения из-за границы, сам факт умалчивания о такой поездке, а также уклонение от тестирования на коронавирус тоже могут стать причиной привлечения к ответственности.

Эти нарушения влекут за собой административную ответственность по статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. На нарушителя налагается штраф от 15 до 40 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Ранее сообщалось, что 97% посетителей московских магазинов соблюдают масочный режим. Схожая статистика – в столичном метрополитене.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в РФ зафиксировано 262,843 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, за последние сутки – 10,598 тысячи, выздоровели 58,226 тысячи человек.



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