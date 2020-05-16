 

В Минздраве объяснили ведение статистики умерших от коронавируса

16.05.2020, 10:08, Новости дня

Подсчет умерших от коронавируса ведется на основании свидетельств о смерти, которые предоставляют патологоанатомы и судмедэксперты, сообщил главный внештатный патологоанатом министерства здравоохранения РФ Георгий Франк.

Франк заявил, что подсчет ведется на основании свидетельств о смерти, которые предоставляют патологоанатомы и судмедэксперты. При этом наибольшую важность представляют данные по посмертному вскрытию больных, по которым составляется заключение, затем оно записывается в медицинскую документацию и отдельно в медицинское свидетельство о смерти, передает портал телеканала «Звезда».

«В медсвидетельстве есть две рубрики: первая – это окончательный диагноз, от которого умер больной, вторая – те заболевания, которые связаны со смертью пациента, но причиной смерти не являются – фоновые или конкурирующие», – отметил он.

В качестве примера специалист привел пациента, который погиб в результате осложнений коронавируса, и при этом имел сахарный диабет второго типа.

«При коронавирусе у пациента очень страдают сосуды. Он бьет по внутренней стенке сосудов, уничтожая клетки выстилающие, так называемый дотелий, а он уже поврежден при сахарном диабете», – отметил патологоанатом.

В этом случае в первый пункт медицинского свидетельства будет записан COVID-19, а во второй – сахарный диабет.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего РФ приписывают жертв от коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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