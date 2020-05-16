Путин дал важные поручения по итогам совещания по коронавирусу

16.05.2020, 9:51, Разное

Перечень поручений главы государства был опубликован на сайте Кремля. В список вошли вопросы, которые обсуждались на очередной видеоконференции президента и чиновников по ситуации с COVID-19 в России: совещание Путина по коронавирусу прошло 11 мая.

Одно из важнейших поручений касается режима самоизоляции в регионах страны. Карантин должен быть сохранен для людей с хроническим заболеваниями и пенсионеров, гласит текст документа.

Кроме того, президент поручил нарастить количество тестов на COVID-19. Этот вопрос также обсуждался на совещании Путина по коронавирусу.

Отдельно глава государства распорядился проконтролировать смягчение режима самоизоляции в каждом отдельно взятом регионе. Карантин должен отменяться поэтапно в зависимости от ситуации с распространением COVID-19. Отчитаться о проделанной работе чиновники должны до 20 мая.

“Ответственные: Мишустин М.В., высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации”, – отмечается в перечне поручений президента.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 11 Май 2020 в 6:26 PDT

Напомним, что решение о снятии карантина принимают руководители субъектов Федерации. Эта обязанность была возложена на губернаторов во время одного из последних совещаний Путина по коронавирусу. Таким образом руководители регионов могут сами контролировать этапы смягчения ограничительных мер в зависимости от эпидемиологической ситуации.

По последним данным, ограничительные меры позволили стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса в России. С начала мая ежедневно число заболевших в стране растет примерно на 10 тысяч. Очередной всплеск новых заражений может произойти в конце месяца: ожидается, что в это время болезнь проявится у тех, кто подхватил COVID-19 во время майских праздников.