Пушков напомнил послу США в Польше об угрозе «ядерной зимы»

16.05.2020, 9:48, Новости дня

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал посла США в Польше Джоржетт Мосбахер за предложение разместить ядерное оружие и напомнил об угрозе ядерной зимы.

Пушков написал в Twitter, что «в ФРГ – бунт против ядерного оружия США: социал-демократы требуют его вывести, ХДС – партия Меркель – мечтает сохранить». Тем временем «посол США в Варшаве предлагает разместить его в Польше – поближе к России».

«Забыли про угрозу «ядерной зимы», неучи. Никак в ядерные игрушки не наиграются», – добавил он.

Сенатор предложил американским и польским политикам с такими идеями ознакомиться с историей Карибского кризиса 1962 года.

«Скорее всего, они о нем вообще не знают или забыли. Разместить такое оружие в Польше – верный путь довести дело до такого же кризиса», – заключил он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО останется ядерным альянсом, пока в мире есть ядерное оружие.