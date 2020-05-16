ABC News – более 36 миллионов американцев потеряли работу во время пандемии

16.05.2020, 9:30, Новости дня

В США продолжается рекордный рост безработицы: на учёт встали более 20 процентов ранее работавших американцев, передаёт ABC News. Как отмечается в репортаже, некоторые семьи с детьми выживают только благодаря гуманитарной программе по доставке продуктов питания.

Тем временем страдания американских семей усугубляются. Новые цифры: только за последнюю неделю за пособиями по безработице обратились ещё почти три миллиона рабочих. С начала (пандемии. — ИноТВ) безработными стали уже более 36 миллионов американцев. Репортаж Уилла Карра.

Сегодня мы видим взрывной рост показателей безработицы: за последние два месяца на учёт по безработице встал более чем каждый пятый работающий американец.

МОНИК ХОВАРД, безработная: Я единственный кормилец в семье, у меня сын-инвалид, он не может работать. Не знаю, как мы будем жить дальше.



МАРК ЗАНДИ, главный экономист Moody’s Analytics: Потеря рабочих мест — явление повсеместное, охватывающее почти все отрасли. Это также распространено почти в каждом районе страны. И ситуация будет только усугубляться.

В небольшом посёлке Мейбанк, штат Техас…

ДЖУЛИ ЭСТЕС-ГИББС, учительница: У меня шестеро детей, подрастают пять мальчиков, они очень любят поесть.

Школьной учительнице, матери шестерых детей Джули Эстес-Гиббс трудно обеспечить семью питанием. Ситуация настолько тяжёлая, что ей пришлось купить кур, чтобы те несли яйца.

ДЖУЛИ ЭСТЕС-ГИББС: Мы не могли купить в магазине яиц, не могли купить больше галлона молока, а этого хватало примерно на день.

Теперь Джули получает помощь от программы под названием Meals-to-You.

УИЛЛ КАРР, корреспондент ABC News: На этом складе — штабеля продуктов. Это и соки, и различные крупы. В общей сложности это миллионы продуктовых наборов, отправляемых семьям по всей стране каждую неделю.



Программа стартовала до пандемии. Это инициатива Бэйлорского университета и Министерства сельского хозяйства США. В год от неё кормились около 4 тысяч детей в сельской местности. Теперь продукты доставляют голодным семьям в 38 штатах.

ДЕНТОН МАКЛЕЙН, председатель McLane Global: Теперь, как мы ожидаем, в программе будут участвовать около 500 тысяч детей.

Мы были рядом, когда Джули и её семья получили очередной груз — продукты на две недели.

ДЕТИ: Спасибо! Крекеры Jungle…



ДЖУЛИ ЭСТЕС-ГИББС: Вся эта программа — большое благо для нашей семьи. Это всё меняет.

УИЛЛ КАРР: Если вам тоже захотелось этих продуктов, вам нужно лишь связаться со своим местным школьным округом и сказать, что вы хотите участвовать в программе Meals-to-You.

Стоит отметить, Дэвид, что всем на этом складе измеряют температуру и все носят средства индивидуальной защиты для собственной безопасности. Дэвид?



Просто невероятный проект в Хьюстоне! Спасибо, Уилл!

Дата выхода в эфир 14 мая 2020 года.