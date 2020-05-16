Newsweek – сделка по ядерному разоружению с Китаем возможна, но это вряд ли будет СНВ-III

16.05.2020, 9:30, Новости дня

Как считают эксперты по контролю над вооружениями, работавшие в администрациях Дональда Трампа и Барака Обамы, несмотря на «словесную войну» Вашингтона и Пекина из-за пандемии, сделка по ядерному разоружению между двумя странами возможна в не столь отдалённом будущем. Однако не стоит рассчитывать, что Китай удастся привлечь за стол переговоров по СНВ-III — слишком мало боеголовок, объяснили Newsweek эксперты.



Reuters

По мнению экспертов, соглашение по контролю над ядерными вооружениями между Китаем и США — вполне реальная опция в ближайшем будущем, несмотря на «словесную войну», которую сейчас две страны ведут из-за пандемии коронавируса, пишет Newsweek.

Как сказала бывший заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности в администрации Дональда Трампа Андреа Томпсон, у Вашингтона и Пекина всё ещё «есть шанс» заключить сделку, но для этого необходимы более активная дипломатическая работа и переговоры.

«Несмотря на словесную войну, несмотря на кибератаки и экономический шпионаж, да и целый ряд неразрешённых вопросов, думаю, всё ещё есть шанс на обсуждение, возможно, на техническом уровне. Думаю, для дипломатических усилий нужно время, но начинать как-то нужно, это нужно сделать. Китай не может продолжать и дальше стоять за закрытой дверью», — считает Томпсон.

Похожую точку зрения ранее высказала и экс-заместитель госcекретаря по контролю над вооружениями, на этот раз в администрации Барака Обамы, Роуз Готтемюллер. «Я действительно думаю, что несмотря на всё происходящее, (сделка. — ИноТВ) возможна. Потому что, как мне кажется, лидеры чувствуют на себе особую ответственность именно за эту сферу, что бы ни происходило в более масштабной картине… это оружие может разнести нас на кусочки, так что лидеры очень серьёзно относятся к проблеме», — поделилась экс-заместитель с Newsweek.

Кроме того, Готтемюллер, возглавлявшая делегацию США на переговорах с Россией по Договору о мерах по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), также напомнила, что Америка и СССР в своё время сумели заключить оригинальное соглашение, даже несмотря на то, что президент Рональд Рейган тогда называл Советский Союз «империей зла».

Тем не менее, как подчёркивает издание, ни Томпсон, ни Готтемюллер не считают, что Китай присоединится к СНВ-III, когда в феврале 2021 года придёт срок для продления договора. В то время как РФ заинтересована в переподписании документа как есть, администрация Трампа очень хочет успеть привлечь к сделке Пекин.

На прошлой неделе новый спецпредставитель Америки по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что СНВ-III «никак не помогает США в плане их обеспокоенности в отношении Китая».

Томпсон так комментирует ситуацию: «Президент ясно дал понять, что хочет, чтобы Китай тоже был за столом переговоров. Но лично я считаю, что Пекин не включится в обсуждение до февраля следующего года. Их попросту ничто на это не мотивирует. Они располагают совершенно другим числом боеголовок по сравнению с США и Россией».

Также Томпсон считает, что СНВ-III вообще не будет переподписан, если действующая администрация продолжит настаивать на включении в договор Китая.

Готтемюллер тоже обращает внимание на то, что у Пекина ядерный арсенал и так намного меньше, чем у Москвы и Вашингтона, поэтому КНР не подключится к СНВ-III. «У нас в стратегических ракетах на вооружении 1550 боеголовок. Ещё тысячи в резерве. У Китая же всего меньше 500 боеголовок», — подчеркнула Готтемюллер.

Комментарий ИноТВ:

На одном из последних брифингов официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай не намерен присоединяться к СНВ-III. «Китай не собирается участвовать в трёхсторонних переговорах по контролю над вооружениями. Будучи странами с самыми большими ядерными арсеналами в мире, США и РФ должны выполнить свой первостепенный долг по ядерному разоружению, обеспечить продление СНВ-III и в значительной мере сократить свои арсеналы, создав условия для того, чтобы и другие страны, обладающие ядерным оружием, вступили в многосторонние переговоры по разоружению», — подчеркнул китайский дипломат.