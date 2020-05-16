Кабмин опубликовал условия восстановления работы непродовольственных рынков

16.05.2020, 9:25, Новости дня

Кабинет Министров Украины опубликовал постановление №377, которое позволят восстановить работу непродовольственных рынков.

Документ вносит изменения в постановление №211 от 11 марта о введении карантинных ограничений.

В частности, постановление разрешает передвижения группой лиц в количестве не более восьми человек, кроме случаев крайней необходимости (раньше было – не больше двух).

Также разрешена работа всех субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги торгового и бытового обслуживания населения, тогда как ранее такая деятельность была разрешена только в магазинах.

Кроме того, документом увеличивается допустимое количество клиентов за столиками на летних площадках ресторанов с двух до четырех, при условии обеспечения соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра между местами для сидения.

Если раньше можно открыть площадки только под открытым небом, то теперь разрешена деятельность по оказанию услуг общественного питания на открытых (летних) площадках, в том числе под тентами и на верандах.

С 12 марта в Украине действует карантин. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, прекратили межобластные пассажирские перевозки, закрыли метро.

Правительство разработало пять этапов постепенного смягчения карантина, 11 мая стартовал первый этап.

12 мая Шмыгаль сообщил, что правительство продлит карантин в Украине после 22 мая.

По состоянию на 15 мая общее количество выявленных в стране случаев коронавирусной инфекции увеличилось до 17 330. Умерло 476 украинцев, 4473 больных уже вылечились.