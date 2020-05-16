“Центрэнерго” начало использовать газ Коломойского на второй своей ТЭС – СМИ

16.05.2020, 9:25, Новости дня

“Центрэнерго” закупает 100 млн м3 газа в месяц для работы ТЭС, сообщает “Интерфакс-Украина” со ссылкой на свой анонимный источник. По информации издания, госкомпания включила в работу газомазутный блок уже на двух станциях – Трипольской и Углегорской.

Информацию о двух ТЭС подтвердил агентству народный депутат от фракции “Слуга народа” Юрий Камельчук, который присутствовал на совещании в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды.

“На сегодняшнем совещании в министерстве представители “Центрэнерго” подтвердили, что включили еще один газомазутный блок – на Углегорской ТЭС. Считаю, что это неправильно, поскольку у них на складах очень много угля, который портится и подгорает”, – сообщил он.

Нардеп добавил, что врио министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец указала члену дирекции “Центрэнерго” Сергея Колесникова, что такие действия необходимо рассмотреть с юридической точки зрения.

Инсайдер рассказал “Интерфакс-Украина”, что Буславец на совещании сообщила о намерении поднять этот вопрос перед премьер-министром, она заявила о недопустимости перехода на работу на газомазутных блоках, так как на складах ожидают 1,5 млн тонн угля, а компания накопила значительную задолженность перед государственными шахтами.

“Как утверждает источник, представители компании вновь аргументировали свои действия экономической эффективностью работы газомазутных блоков, но так и не предоставили и.о. министра расчеты, как было договорено еще на совещании 8 мая, когда обсуждался вопрос введения газомазутного блока на Трипольской ТЭС. Кроме того, врио министра также обратила внимание представителей “Центрэнерго” на то, что включение газомазутных блоков в работу предусматривается исключительно в условиях дефицита электроэнергии, а сегодня на рынке как раз другая ситуация”, – пишет агентство.

“Центрэнерго” – одна из крупнейших энергогенерирующих госкомпаний Украины. В состав компании входят три тепловые электростанции (Углегорская, Змиевская и Трипольская ТЭС) суммарной мощностью 7660 МВт (около 14% от всеукраинского показателя). Ее собираются выставить на приватизацию в 2020 году.

В конце февраля ZN.UA писало, что “Центрэнерго” стало убыточным, его убытки по итогам 2019 года могут составить 2,5 млрд грн. “Смотрящие” бизнесмена Игоря Коломойского, которого связывают с менеджментом компании, якобы разработали несколько схем по поставкам угля и по электроэнергии.

“Главком” пишет, что поставки газа на ТЭС контролирует Коломойский.

В августе прошлого года портал enkorr сообщал, что компания “Центрэнерго” подписала договор на поставку угля из России на 400 миллионов гривен с ООО “Нефть Форс”, учредитель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы “Приват”.

Народный депутат от “Батьківщини” Михаил Волынец и его коллега из фракции “Европейская солидарность” Михаил Бондарь призвали премьера и врио министра энергетики разобраться с закупками энергоносителей для госкомпании “Центрэнерго”.

Бондарь отмечал, что “Центрэнерго” закупает уголь у компании “Нефть Форс” по цене 2,7 тыс. грн за тонну без учета стоимости доставки, это на 40% выше, чем по формуле “Роттердам плюс”, а электроэнергию продает предприятиям Коломойского по цене 1,3 грн за кВт-ч – ниже себестоимости, которая составляет 1,9 грн за кВт-ч. В итоге за первое полугодие “Центрэнерго” получила убытки на 1,2 млрд грн, отметил он.

По информации Волынца, “Центрэнерго” получила и использовала уголь на 470 млн грн, однако отказывается оплатить поставки.