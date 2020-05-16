 

В Украине за сутки выявили 528 новых случаев COVID-19

16.05.2020, 9:25, Новости дня

По состоянию на утро 16 мая в Украине выявили 528 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Таким образом, прирост новых случаев заражения увеличился: накануне было 483, за день до того – 422 новых случая.

Всего в Украине зарегистрировано 17 858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 497 летальных (+21 за сутки), 4906 пациентов выздоровели (+433 за сутки). 

Ситуация с коронавирусом по регионам такая: 

Винницкая область – 700 случаев;
Волынская область – 599 случаев;
Днепропетровская область – 806 случаев;
Донецкая область – 121 случай;
Житомирская область – 540 случаев;
Закарпатская область – 858 случаев;
Запорожская область – 365 случаев;
Ивано-Франковская область – 1200 случаев;
Кировоградская область – 441 случай;
город Киев – 2221 случай;
Киевская область – 1143 случая;
Львовская область – 969 случаев;
Луганская область – 42 случая;
Николаевская область – 236 случаев;
Одесская область – 734 случая;
Полтавская область – 263 случая;
Ровенская область – 1104 случая;
Сумская область –161 случай;
Тернопольская область – 1065 случаев;
Харьковская область – 773 случая;
Херсонская область – 167 случаев;
Хмельницкая область – 235 случаев;
Черновицкая область – 2647 случаев;
Черкасская область – 363 случая;
Черниговская область – 105 случаев.

⚡МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 17858 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За даними ЦГЗ, станом на 9:00…

Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Reede, 15. mai 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 16 мая во всем мире коронавирусом заразилось 4 542 910 человек, жертвами COVID-19 стали 307 696 человека (+5 тыс. за сутки), выздоровели 1 637 073 человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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