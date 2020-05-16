 

Эксперты рассказали о скрытых проблемах после родов, ставящих крест на любви и сексе

16.05.2020, 9:09, Разное

Эксперты рассказали о скрытых проблемах, которые возникают после родов и ставят крест на любви и сексе супругов. Основной причиной является неполное восстановление организма и болевые ощущения.
Многие женщины не догадываются, что после родов может отсутствовать либидо, а прикосновения вызывают неприязнь. Боль является главной проблемой, так как роды всегда травматичны. Часто после рождения ребенка у женщины остается шов от эпизиотомии. В таких случаях поможет интимная гимнастика и самомассаж, ведь необходимо восстанавливать эластичность тканей.

Второй проблемой может быть опущение органов малого таза и спаечные процессы. Во время родового процесса мышцы, органы утрачивают тонус, а спайки проявляются болезненными ощущениями в период интимной близости. В этом случае также нужна интимная гимнастика, а некоторые специалисты полагают, что проблему можно исправить остеопатической интравагинальной правкой.

Также у женщины может возникать высокая чувствительность сосков, что связывают с гормональными изменениями и грудным вскармливанием. Для восстановления ей нужно время и разговоры с психологом. Чаще всего, через год организм приходит в норму, а если этого не случилось, необходима консультация специалиста.

После родов появляется и дефицит витаминов, сна, отдыха, которые тоже отражаются на сексуальной жизни партнеров. Чтобы половые гормоны пришли в норму, женщине нужно полноценно питаться и высыпаться. Молодые матери могут страдать и расстройством желудочно-кишечного тракта. После рождения ребенка могут появиться камни в почках, запор, застой желчи, изжога. В таком случае важно восстановить питание. Сначала отдать предпочтение мясо-костному бульону, убрать сырые овощи и фрукты, проверить ЖКТ.

Также после родов женщину могут тревожить обиды на своего мужчину. Тут необходимо понимать, что житель будет постепенно входить в роль отца. Нужно еще до родов договориться о помощи близких людей и не ждать, пока супруг поймет, что же необходимо делать. Лучше всего ставить перед ним конкретные задачи.



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