 

Россия резко снизила вложения в гособлигации США

16.05.2020, 9:08, Новости дня

Россия в марте 2020 года в три раза снизила вложения в государственные ценные бумаги США – до 3,85 млрд долларов, следует из данных американского минфина.

Это первое существенное сокращение вложений в гособлигаций США Россией за последние месяцы, передает РИА «Новости».

Из общей суммы 473 млн долларов приходятся на краткосрочные бумаги и 3,381 млрд – на долгосрочные.

Напомним, РФ не входит в тридцатку крупнейших держателей американского долга. На первом месте в этом списке Япония, ее вложения за месяц увеличились на 3,4 млрд долларов – до 1,271 трлн. На втором месте остается Китай с 1,081 трлн долларов (сокращение на 10,7 млрд). Следом идет Великобритания (395,3 млрд долларов), которая сократила объем облигаций на своем балансе на 7,9 млрд долларов.



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