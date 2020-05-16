Российские военные медики возвращаются из Сербии

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16.05.2020, 9:05, Новости дня

По информации Министерства обороны РФ, РФ начала вывод из Сербии группировки военных медиков и вирусологов, помогавших республике в борьбе с коронавирусом. Три авиарейса доставят в Россию более 40 военнослужащих и четыре единицы специальной военной техники.

Первая колонна с военнослужащими и техникой уже выдвинулась из пункта временной дислокации в Белград на аэродром Батайница, передает ТАСС. Как сообщалось, российские военные находились в Сербии, где по запросу местного правительства проводили дезинфекцию объектов инфраструктуры и оказывали помощь врачам в лечении заразившихся коронавирусом, с начала апреля текущего года.

Накануне в Россию вернулась последняя группа военных, выполнявших аналогичную задачу в Италии. В настоящее время российские военные продолжают оказывать помощь в борьбе с коронавирусом Армении.



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