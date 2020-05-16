Артемий Панарин признан лучшим российским легионером в истории “Нью-Йорк Рейнджерс”

16.05.2020, 9:05, Новости дня

Нападающий Артемий Панарин признан русскоязычной версией сайта НХЛ лучшим российским хоккеистом в истории “Нью-Йорк Рейнджерс”. Всего в составе “рейнджеров” выступало 29 игроков из нашей страны.

28-летний Артемий Панарин опередил в опросе нападающего Алексея Ковалева и защитника Сергея Зубова, которые выигрывали с “Рейнджерс” Кубок Стэнли, сообщает ТАСС. Ковалев остается самым результативным россиянином в истории клуба. На его счету 330 очков (96 шайбы + 234 передачи) очков в 492 матчах.

При этом Панарин еще не сыграл за “Рейнджерс” полный сезон. Артемий пришел в команду из Нью-Йорка прошлым летом из “Коламбус Блю Джекетс”. С зарплатой 11,5 миллионов долларов год он является самым высокооплачиваемым российским хоккеистом НХЛ. В текущем сезоне Панарин сыграл в 69 встречах регулярного чемпионата, в которых набрал 95 очков (32 гола и 63 передачи).