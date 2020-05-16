 

Андре Виллаш-Боаш покинет “Марсель”

16.05.2020, 9:05, Новости дня

Бывший тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш покинет "Марсель". Причиной ухода португальского специалиста может стать разногласия с руководством клуба.

В досрочно завершенном чемпионате Франции "Марсель" под руководством Виллаш-Боаша занял второе место и завоевал путевку в Лигу чемпионов. Но президент клуба Жак-Анри Эйро не предоставил тренеру финансовых гарантий на следующий сезон. Эта причина может повлечь уход Андре Виллаш-Боаша.

Стали известны имена возможных преемников португальца. Клуб рассматривает кандидатуру аргентинца Маурисио Почеттино, покинувшего прошлой осенью "Тоттенхэм". Также тренером "Марселя" может стать португалец Леонарду Жардим, известный по работе с "Монако".



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