У звезды “Папиных дочек” увеличились “особо мягкие места”
16.05.2020, 8:40, Разное
Артистка призналась, что в последнее время ее беспокоят “бурундучьи
щечки”, которые выросли за время самоизоляции. По словам Лизы
Арзамасовой, лишние килограммы появились и в других “особо мягких местах”.
Знаменитость отметила, что периодически делает упражнения, однако толку от них мало, ведь ее питание изменилось. “Я никогда столько не
готовила и не успевала столько всего съесть”, – поведала звезда сериала “Папины
дочки”. Артистка подчеркнула: у нее впервые за долгое время есть
полноценные завтрак, обед и ужин.
Ранее в интервью Лиза сказала, что старается не
ограничивать себя в еде. Какие-либо запреты на этот счет знаменитость не
приемлет. По ее мнению, они делают человека несчастным.
“Я просто люблю ту еду, которую принято называть здоровой, и
знаю свою норму – сколько нужно съесть, чтобы чувствовать себя и сытой, и легкой”,
– отметила артистка. Если Лиза решает съесть что-либо вредное, то затем обязательно “наказывает” себя походом в фитнес-клуб.
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Спортом Арзамасова занимается всегда, когда выдается возможность. Утром артистка делает зарядку, а вечером приходит в зал. На морском отдыхе Лиза Арзамасова любит ранние пробежки. Напомним, сериал “Папины
дочки” можно смотреть онлайн на официальном сайте телеканала СТС.
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