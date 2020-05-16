“Взял меня на поруки”: звезда эстрады раскрыла интимные подробности брака без любви

16.05.2020, 8:39, Разное

Татьяна рассказала, что первый раз вступила в брак не по любви. Артистка тяжело переживала разлуку с Еленой, которая вышла замуж за немца и уехала на ПМЖ во Франкфурт-на-Майне.

Как отметила женщина в эфире программы “Судьба человека”, для нее было странным, что родственница теперь не рядом. “Вы знаете, у нас как-то всегда я первая была, и вдруг Ленка выходит замуж, а я нет. Ну как так?!” – призналась звезда.

Видимо, чтобы “догнать” сестру, Татьяна приняла решение вступить в брак с мужчиной, который просто оказался рядом. Супругом Зайцевой стал Юрий Черенков – основатель первого в Москве театра варьете. “Он меня взял, можно сказать, на поруки, потому что я без Ленки звука не могла издать”, – заверила певица.

“Я его в постели, извините, называла Юрий Николаевич, потому что он для меня до конца был чужой”, – отметила Татьяна Зайцева в эфире шоу “Судьба человека”.

В этом браке артистка родила сына Алексея, однако жизнь парня трагично оборвалась. Мать до сих пор не может пережить горе, которое случилась с ее ребенком. В 2015 году мужчина погиб, занимаясь паркуром в метро. Единственная радость в жизни Татьяны – внук Максим.