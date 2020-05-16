 

“Взял меня на поруки”: звезда эстрады раскрыла интимные подробности брака без любви

16.05.2020, 8:39, Разное

Татьяна рассказала, что первый раз вступила в брак не по любви. Артистка тяжело переживала разлуку с Еленой, которая вышла замуж за немца и уехала на ПМЖ во Франкфурт-на-Майне.

Как отметила женщина в эфире программы “Судьба человека”, для нее было странным, что родственница теперь не рядом. “Вы знаете, у нас как-то всегда я первая была, и вдруг Ленка выходит замуж, а я нет. Ну как так?!” – призналась звезда.

Видимо, чтобы “догнать” сестру, Татьяна приняла решение вступить в брак с мужчиной, который просто оказался рядом. Супругом Зайцевой стал Юрий Черенков – основатель первого в Москве театра варьете. “Он меня взял, можно сказать, на поруки, потому что я без Ленки звука не могла издать”, – заверила певица.

“Я его в постели, извините, называла Юрий Николаевич, потому что он для меня до конца был чужой”, – отметила Татьяна Зайцева в эфире шоу “Судьба человека”.

В этом браке артистка родила сына Алексея, однако жизнь парня трагично оборвалась. Мать до сих пор не может пережить горе, которое случилась с ее ребенком. В 2015 году мужчина погиб, занимаясь паркуром в метро. Единственная радость в жизни Татьяны – внук Максим.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / Мнение: “Засекреченное линчевание”

31.03 / Из-за коронавируса в России хотят запретить свадьбы

01.04 / «Соседи угрожали сдать старика в Роспотребназор»

05.04 / Из России вылета нет

12.05 / Загадка нетленного тела Джулии Петта

24.04 / Робопсов Boston Dynamics Spot задействовали в борьбе с коронавирусной инфекцией

10.04 / Хоккеист Евгений Малкин рассказал, что сейчас творится в Нью-Йорке, как проходит его карантин в Майами и на сколько сократили зарплату

04.05 / Эмбер Херд потеряла мать

01.05 / Мнение: Штраф за лай собак, рост промышленности в России и ухудшение прогнозов по ВВП

02.04 / «Это не первоапрельская шутка»: Яна Кудрявцева подтвердила вторую беременность

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска