Трамп собрался уволить генинспектора госдепартамента США

16.05.2020, 8:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп уведомил в письме спикера палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси о намерении уволить генерального инспектора госдепартамента Стивена Линика, сообщают СМИ.

Газета The Politico сообщает, что Трамп уведомил Конгресс о намерении уволить работавшего в министерстве юстиции Линика, которого назначил на должность в 2013 году экс-президент Барак Обама, передает ТАСС.

Американский лидер заявил, что Линик больше не пользуется полным доверием, и пообещал представить Сенату другого кандидата. Вести дела инспектора временно будет бывший сотрудник дипломатической службы Стивен Акард.

Отмечается, что демократы уже выступили с критикой решения Трампа. По мнению одного из помощников в Конгрессе, Линик мог вызвать недоверие из-за проводимого им расследования о злоупотреблении госсекретарем Майклом Помпео служебным положением.

Напомним, в апреле Трамп уволил генерального инспектора разведывательных служб страны Майкла Аткинсона из-за недовольства ролью, которую тот сыграл в запуске процедуры импичмента в отношении главы Белого дома.