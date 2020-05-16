Максим Фадеев заявил, что больше с артистами не сотрудничает

16.05.2020, 8:30, Разное

Максим Фадеев объявил, что заканчивает сотрудничать с артистами. Информацией он поделился по видеоконференции в шоу «Вечерний Ургант».

Иван Ургант, ведущий телепередачи «Вечерний Ургант», напомнил, что Максим Фадеев помог многим людям, в том числе и Иосифу Пригожину, ставшему режиссером клипа «До предела» вокалистки Валерии. Он высказал предложение, что можно создать группу «Золото» из двух ровесников Иосифа Пригожина.

Продюсер поблагодарил за идею и рассказал, что с артистами сотрудничать перестал. Он предпочитает работать лишь с «творцами». Напомним, что раньше он расформировал собственный бренд и сообщил, что началась совместная работа с зарубежными артистами.