Ученые обнаружили метод лечения опухолей мозга иммунотерапией

16.05.2020, 8:17, Разное

Эксперты нашли новейший способ излечения злокачественных новообразований головного мозга. Для этого была использована специальная вакцина.

Сергей Мишинов, нейрохирург, сообщил, что задание иммунной системы состоит в распознавании и уничтожении опухолей, но с внутренними новообразования мозга одна она справиться не может. Специалисты нашли способ, как запустить активизацию необходимых звеньев противоопухолевой защиты.

Эксперт объясняет, что вакцинация поможет подтолкнуть иммунитет и улучшить распознавание образования клеток самой иммунной системой. Для каждого больного будет разработана своя вакцина. Нужно взять кровь, а в ней «культивировать» требуемые иммунные клетки. Далее, вакцину, которую получат, вводят назад в организм. Таким образом, клетки, которые переучили, будут хорошо распознавать новообразования и включать иммунный ответ.