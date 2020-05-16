Ученые обнаружили метод лечения опухолей мозга иммунотерапией

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16.05.2020, 8:17, Разное

Эксперты нашли новейший способ излечения злокачественных новообразований головного мозга. Для этого была использована специальная вакцина.
Сергей Мишинов, нейрохирург, сообщил, что задание иммунной системы состоит в распознавании и уничтожении опухолей, но с внутренними новообразования мозга одна она справиться не может. Специалисты нашли способ, как запустить активизацию необходимых звеньев противоопухолевой защиты.

Эксперт объясняет, что вакцинация поможет подтолкнуть иммунитет и улучшить распознавание образования клеток самой иммунной системой. Для каждого больного будет разработана своя вакцина. Нужно взять кровь, а в ней «культивировать» требуемые иммунные клетки. Далее, вакцину, которую получат, вводят назад в организм. Таким образом, клетки, которые переучили, будут хорошо распознавать новообразования и включать иммунный ответ.



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