 

Путин “пробил очередное дно”, Украина загнала Россию в угол. Главное из Telegram-каналов

16.05.2020, 8:13, Новости дня

Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать.

Путин пробил историческое дно

Российский Telegram-канал “Кремлевский мамковед”, комментируя опрос ВЦИОМ о доверии президенту РФ Владимиру Путину, отмечает, что “гарант пробил очередное историческое дно”.

“С января 2018-го рейтинг доверия президенту упал более чем в два раза – с 56,8% до 27%. Актуальная тенденция такова, что как провластная, так и независимая социология показывают падение доверия российского народа к президенту, результатом которого является стремительно сокращающееся ядро сторонников Путина”, – пишет паблик. 

Бужанский собрался в мэры Днепра

Народный депутат от “Слуги народа” Максим Бужанский заявил, что собирается баллотироваться в мэры Днепра. “Я достаточно известен в Днепре и представляю достаточно широкий круг избирателей”, – сказал он паблику PavlovskyNews.

По словам нардепа, окончательное решение о его выдвижении будет принято фракцией, но “кандидатов на должность мэра Днепра, кроме него, у “Слуги народа” пока нет”.

Украина загнала Россию в угол?

Telegram-канал “Картель” пишет, что украинская делегация “загнала россиян в угол по донбасскому кейсу”.

“Именно [замглавы администрации президента РФ] Дмитрий Козак сейчас заинтересован в том, чтобы демонстрировать движение по донбасскому кейсу, так как в ноябре – декабре 2019 года он обещал лично Путину подвижки в этом вопросе. Ему невыгодно сейчас возвращаться к “сурковской политике” по Донбассу. Это будет признанием факта, что он проиграл”, – утверждает паблик.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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