Жертвами коронавируса в мире стали почти 308 тыс. человек

16.05.2020, 8:12, Новости дня

По состоянию на утро 16 мая во всем мире коронавирусом заразилось 4 542 910 человек (+99 тыс. за сутки). Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 307 696 человека (+5 тыс. за сутки), выздоровели 1 637 073 человека.

В США, которые остаются лидером по масштабам распространения заболевания, число инфицированных достигло 1 443 188, умерло 87 559, излечилось 250 747 человек.

Россия на втором месте по заболеваемости – там 262 843 заболевших, 2 418 умерших и 58 226 выздоровевших от COVID-19.

В Великобритании инфицированы 238 004 человек, умерли 34 078.

В Испании заболели уже 230 183 человек, скончался 27 459, в Италии соответственно 223 885 и 31 610 человек.

В Бразилии число инфицированных превысило 220 тыс. – по состоянию на сегодня там заболели 220 291, умерли 14 962 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 15 мая общее количество выявленных в стране случаев коронавирусной инфекции увеличилось до 17 330. Умерло 476 украинцев, 4473 больных уже вылечились.