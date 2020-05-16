 

Россия начала вывод направленных в Сербию для борьбы с коронавирусом военных

16.05.2020, 8:08, Новости дня

Россия начала выводить из Сербии группировки военных, помогавших в борьбе с коронавирусом, сообщили в Минобороны.

Три рейса доставят в Россию «Россию более 40 военнослужащих и четыре единицы специальной военной техники», передает ТАСС.

Первая колонна с военнослужащими и техникой выдвинулась из пункта временной дислокации в Белград на аэродром Батайница.

Ранее Сербия выразила благодарность президенту РФ Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу за помощь в борьбе с коронавирусом, когда 11 рейсами в страну были переброшены 87 военных вирусологов и медиков, а также специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.



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