Мнение: Подстава: Можно быть “сладкой кошечкой”, “супертелочкой” – и прекрасной судьей

16.05.2020, 8:00, Разное

Уволили с позором “сладкую кошечку”. В Краснодаре говорят, что судью подставили. Воспользовались слабостью – подпоили, сняли, раздули скандал в сети. Адвокаты в России стали работать совсем как на Западе – по конкретным судьям. Если судья может вынести не тот приговор, какой нужно, если с ним не удается договориться, значит, надо ее опорочить и убрать. Женщины не из металла сделаны. Они – тоже люди. В видео, которое выложили в сеть и так активно обсуждали, на мой взгляд, нет ничего предосудительного. Разве что то, что судья – женщина, может выпить на отдыхе и называет себя “сладкой кошечкой” и “супертелочкой”. И что?! Но нет же, судья должна, оказывается, блюсти честь мундира даже в личной жизни, а не общественной. Как будто она не имеет право отдохнуть с мужем или расслабиться в компании подруг.

Я вам так скажу. Я видел, как самые суровые дамы, настоящие сухари на работе, превращались в раскрепощенных, сексуальных женщин, и это всегда прекрасно. Куда хуже, когда гражданка и в постели и на отдыхе такая же, как в зале суда и в офисе. А такие тоже есть.

Адвокат должен быть доволен. Сегодня полномочия судьи “прекратили досрочно за нарушение судейской этики”.

“Переверзевой Е.А. допущены нарушения закона о статусе судей и положений Кодекса судейской этики, выразившиеся в поведении, умаляющем авторитет судебной власти и причиняющем ущерб репутации судьи во внеслужебной деятельности”, — отмечается в релизе коллегии судей.

Женщина хотела по своей инициативе уйти в отставку, но ей отказали и лишили мантии с дисциплинарным взысканием.

У женщины есть муж, чье имя и профессию тоже засветили в соцсетях. Я думаю, он сам прекрасно понимает, что весь этот скандал – раздут с одной только целью. И сейчас кто-то уйдет от наказания, потому что другая судья окажется сговорчивее в плане договоренностей во внесудебном порядке. Очень жалко красивую женщину, которая работала с 2008 года и, возможно, просто устала.

С другой стороны, конечно, допиваться до такого состояния – нехорошо. Но может, это болезнь. И тогда ей просто нужно лечение – нарколог, видимо, психологическая помощь и поддержка, Анонимные Алкоголики – возможно. А потом вернуться к работе, где у нее не было никаких взысканий за 12 лет. В конце концов, в напиток можно и подмешать таблетки, которые усилят эффект алкоголя. И такое тоже практикуется в США, где многих судей дискредитировали и сняли с работы – ради победы в громком деле.

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