 

Financial Times сдала назад: газета опубликовала жесткую критику своего материала от российского посла

16.05.2020, 7:50, Новости дня

Британская "Файнэншл Таймс" опубликовала письмо посла РФ в Великобритании Андрея Келина, который обратился к редакции издания. В тексте Келин выражает категорическое несогласие с тем, как газета освещает усилия РФ в борьбе с пандемией. Фактически, эту публикацию можно рассматривать, как опровержение предыдущих сообщений британских журналистов.

"Файнэншл Таймс" писала, что смертность от коронавируса в РФ может быть более гораздо выше официальных данных, напоминает телеканал "Россия 24". Но это утверждение сразу же опровергли не только российские медики, но и специалисты Всемирной Организации Здравоохранения.



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