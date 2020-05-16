 

Крупное ДТП в Индии унесло жизни 24-х человек

16.05.2020, 7:50, Новости дня

В индийском штате Уттар-Прадеш в результате столкновении двух грузовиков, в кузове одного из которых находилась группа возвращающихся домой трудовых мигрантов, погибли, по меньшей мере, 24 человека.

Этот случай не первый, когда трудовые мигранты становятся жертвами инцидентов на дорогах Индии, напоминает ТАСС. Так, 14 мая восемь мигрантов погибли при столкновении грузовика и автобуса в штате Мадхья-Прадеш, 8 мая товарный поезд задавил 16 мигрантов, спавших на путях в штате Махараштра.

В ряде индийских штатов к настоящему времени уже сняты ограничения на проезд через границы регионов, ранее закрытых из-за пандемии коронавируса. Это привело к массовому возвращению домой из городов большого числа потерявших работу гастарбайтеров.



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