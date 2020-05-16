 

Килиан Мбаппе останется в “Пари Сен-Жермен”

16.05.2020, 7:50, Новости дня

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не будет переходить в “Реал” нынешним летом. Чемпион мира продолжит выступления за “Пари Сен-Жермен”.

Изначально Мбаппе собирался сменить клуб во время летнего трансферного окна. 21-летнего футболиста хотел видеть в своих рядах мадридский “Реал”. Кроме того, французом интересовалис “Ювентус”, “Манчестер Юнайтед” и “Манчестер Сити”. Однако в связи с пандемией коронавируса Килиан решил никуда не уходить ближайшим летом.

Мбаппе связан с “ПСЖ” контрактом до июня 2022 года. Чемпионы Франции рассчитывают продлить соглашение, однако Килиан пока не спешит ставить свою подпись.



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