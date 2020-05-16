 

Мясников ответил на слухи о занижении смертности от COVID-19

16.05.2020, 7:48, Новости дня

Официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом, главврач ГКБ №71 Александр Мясников прокомментировал слухи о том, что в РФ якобы занижают смертность от COVID-19.

Мясников пояснил, что в СМИ публиковали апрельские показатели смертности в российской столице, которые выше, чем в 2019 году. Он подчеркнул, что проводит сравнение только за месяц «не совсем корректно», поскольку «это не является однозначным доказательством каких-либо тенденций», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

Врач сообщил, что при приросте смертности в 1,8 тыс. только треть летальных исходов вызвана коронавирусом. Он указал, что «похожая статистика» наблюдается и в других государствах, «где смертность от COVID-19 ниже, чем общий прирост летальных случаев».

Мясников отметил, что в РФ умершим с подозрением на COVID-19 всегда проводят вскрытие, чего нельзя сказать о большинстве стран. Так, в США и Великобритании эта экспертиза является платной и необязательной.

Подчеркивается, что любое сезонное повышение заболеваемости ОРВИ, включая распространение коронавируса, сопровождается ростом смертности.

Согласно официальным статистическим данным, показатель регистрации смертей в Москве находится на уровне примерно 10 тыс. в месяц.

Напомним, низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции в России вызвал негативную реакцию на Западе. В ВОЗ опровергли слухи о занижении смертности в РФ от коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / “Не должно быть иллюзий, что в мае закончится карантин”. Шмыгаль считает, что ограничения продлятся два года

30.03 / COVID-19. В Украину в ближайшее время прибудут несколько самолетов с медсредствами

29.04 / Таджикистан запретил русифицировать имена, отчества и фамилии

14.05 / Иностранцам предложили выдавать вид на жительство в России за покупку недвижимости

28.03 / СМИ назвали самую подготовленную к коронавирусу страну

15.05 / Названа причина смещения северного магнитного полюса из Канады в Россию

06.05 / Документы в условиях самоизоляции: как оформить и с какими можно подождать

30.03 / Гривна к доллару подешевела до 28,18 грн/$

03.05 / Times – католическая церковь Германии признала своё пособничество нацистам в годы Второй мировой

09.04 / Трамп пообещал победить «заразу» коронавируса «в ближайшее время»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска