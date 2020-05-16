Мясников ответил на слухи о занижении смертности от COVID-19

16.05.2020, 7:48, Новости дня

Официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом, главврач ГКБ №71 Александр Мясников прокомментировал слухи о том, что в РФ якобы занижают смертность от COVID-19.

Мясников пояснил, что в СМИ публиковали апрельские показатели смертности в российской столице, которые выше, чем в 2019 году. Он подчеркнул, что проводит сравнение только за месяц «не совсем корректно», поскольку «это не является однозначным доказательством каких-либо тенденций», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

Врач сообщил, что при приросте смертности в 1,8 тыс. только треть летальных исходов вызвана коронавирусом. Он указал, что «похожая статистика» наблюдается и в других государствах, «где смертность от COVID-19 ниже, чем общий прирост летальных случаев».

Мясников отметил, что в РФ умершим с подозрением на COVID-19 всегда проводят вскрытие, чего нельзя сказать о большинстве стран. Так, в США и Великобритании эта экспертиза является платной и необязательной.

Подчеркивается, что любое сезонное повышение заболеваемости ОРВИ, включая распространение коронавируса, сопровождается ростом смертности.

Согласно официальным статистическим данным, показатель регистрации смертей в Москве находится на уровне примерно 10 тыс. в месяц.

Напомним, низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции в России вызвал негативную реакцию на Западе. В ВОЗ опровергли слухи о занижении смертности в РФ от коронавируса.