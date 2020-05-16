 

Танцующие медведи попытались сломать снимающую их камеру (видео)

16.05.2020, 7:25, Разное

Медвежата чесали спины о дерево, и это было очень похоже на танец. Пока животные резвились, их мать ходила рядом. Таким образом эти животные исследуют территорию и оставляют метки, сообщает Life.ru.

Заметив снимающую их камеру, косолапые попытались “удалить” запись. Они едва не сломали аппаратуру, ударив ее лапой и опробовав на зуб. Но техника выдержала напор медведей. Также в объектив попал “улыбающийся” тигр.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / Божена Рынска показала результат новой пластической операции

17.04 / OnePlus 8 и 8 Pro получили обновления ещё до выхода из-за ошибок в ОС

14.04 / В ФИФА заговорили об отмене всех матчей в 2020 году

25.04 / Мнение: Пропускное

05.04 / Экстрасенс рассказала о причине появления ролика с беременной Ольгой Бузовой

08.04 / Сменившая имидж после развода с Петросяном Елена Степаненко в новом шоу устроит кастинг женихов

07.05 / В подмосковном Серпухове выставили на продажу железнодорожный вокзал

02.05 / Мария Шукшина через адвоката потребовала заключить под арест Бари Алибасова из-за «аферы с квартирой»

05.04 / Компания Xiaomi показала проекционный автомобильный дисплей

12.04 / В Подмосковье в устроенном нетрезвым полицейским на Skoda ДТП пострадала школьница

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска