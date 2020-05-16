Танцующие медведи попытались сломать снимающую их камеру (видео)

16.05.2020, 7:25, Разное

Медвежата чесали спины о дерево, и это было очень похоже на танец. Пока животные резвились, их мать ходила рядом. Таким образом эти животные исследуют территорию и оставляют метки, сообщает Life.ru.

Заметив снимающую их камеру, косолапые попытались “удалить” запись. Они едва не сломали аппаратуру, ударив ее лапой и опробовав на зуб. Но техника выдержала напор медведей. Также в объектив попал “улыбающийся” тигр.