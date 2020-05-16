Трамп «потерял вкус» к торговой сделке с Китаем

16.05.2020, 7:08, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что «немного потерял вкус» к торговой сделке с Китаем.

Трамп заявил, что «просто не хочет сейчас» разговаривать с китайским лидером Си Цзиньпином. Президент США сказал, что Пекин «тратит много в рамках торговой сделки».

«Но торговая сделка – не знаю, каким-то образом я немного потерял вкус к ней, понимаете», – приводит слова Трампа ТАСС.

До этого Трамп признал, что «Китай покупает много товаров» из США. Однако при этом он заявил: «Но торговое соглашение – чернила едва высохли, как это (коронавирус) пришло из Китая. Так что мы не в восторге».

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу признал, что сделка работает. Кадлоу заверил, что она не разваливается, хотя Китай «немного медленнее закупает товар». Он связал это с «рыночными и экономическими условиями».

Напомним, Трамп уверен, что соглашение по первой фазе торговой сделки с Китаем не покроет ущерб от распространения коронавируса, в котором, по мнению Вашингтона, виноват Пекин.